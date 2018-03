Stasera parte L'Italia Wave Abruzzo

AVEZZANO. Al via giovedì sera la nuova edizione di Italia Wave Abruzzo 2010. Le prime cinque band si esibiranno presso lo Zeppelin One Music Lab di Avezzano.Giunto alla sua 23esima edizione l'IWA raccoglie in un unica rassegna le migliori proposte originali della regione.Organizzato nella forma di concorso nelle selezioni regionali dell'Italia Wave Love festival ciascun gruppo, infatti, potrà presentare i suoi brani rigorosamente inediti confrontandosi con altre realtà regionali di altrettanto valore ed interesse.Una novità di quest'anno è la locazione dei concerti che si terranno tutti per la prima volta ad Avezzano. La rassegna/concorso infatti dopo aver suonato in numerose località dell'Abruzzo approda per la prima volta nella Marsica.Il meccanismo del concorso prevede che due di queste band saranno scelte per prendere poi parte al concerto finale del 8 aprile prossimo.In quella data le migliori 4 band si esibiranno per ottenere la partecipazione al 23 esimo Italia Wave Love Festival che si terrà in luglio a Livorno. tutte le serate in programma sono ad ingresso gratuito.La band vincitrice potrà inoltre usufruire gratuitamente dello Studio Flessibile di Lanciano per due giorni di registrazione professionale del proprio materiale. è questa un ulteriore novità che va sempre nella direzione di valorizzare e aiutare i giovani musicisti.18/03/2010 15.08