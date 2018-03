A Vasto la politica fa pace per il Grande Fratello, tutti tifano per Baiocco

VASTO. Il "Grande Fratello" mette d'accordo maggioranza e opposizione al Comune di Vasto.In occasione della serata finale del programma tv di Canale 5, a cui partecipa l'albergatore vastese Alberto Baiocco, destra e sinistra mettono da parte l'ascia di guerra e annunciano tifo bipartisan per il concorrente abruzzese.Lo fa sapere oggi l'amministrazione comunale di centrosinistra con tanto di nota ufficiale.«Siamo vicini ad Alberto Baiocco - si legge tra l'altro - e, in occasione della puntata finale del 'Grande Fratello' in programma lunedi' prossimo, 8 marzo, a partire dalle ore 21 su Canale 5, ha patrocinato una serata da vivere in diretta che si terra' al Politeama Ruzzi. Un modo per sensibilizzare ulteriormente Vasto per un evento nazionale che vede coinvolto un cittadino vastese». Alberto Baiocco, 26 anni, e' stato il primo dei concorrenti a guadagnare l'accesso in finale.La serata in programma al Politeama Ruzzi, alla quale parteciperà, insieme ad altri amministratori di maggioranza e opposizione anche il sindaco, Luciano Lapenna, «rappresenterà un momento di grande aggregazione. In città, frattanto, si susseguono altre iniziative per sostenere il giovane albergatore vastese in attesa della grande serata di lunedì».Alberto nella casa ha trovato anche l'amore con Mara, ragazza romana che è uscita dalla casa lunedì scorso.Ma il giovane vastese ha conquistato il cuore di tanti ammiratori: su Facebook la sua pagina ha raggiunto i 10 mila fans.05/03/10 11.54