Alba Adriatica. Oggi il convegno sulla legge Moratti

Il Coordinatore provinciale di Forza Italia e Consigliere regionale Paolo Tancredi e il Coordinatore comunale azzurro, il professor Attilio Altitonante, in vista delle elezioni politiche del 9/10 aprile 2006, organizzano una serie di iniziative culturali sul territorio.

Per l'occasione, è stato organizzato il convegno su “La legge Moratti: tra conoscenza, responsabilità e attivazione”, che si svolgerà presso l'Hotel Meripol di Alba Adriatica (Teramo), Lungomare Marconi al numero civico 290, martedì 7 marzo alle ore 17. Il Convegno è organizzato dal Coordinamento provinciale di Forza Italia di Teramo e dal Coordinamento comunale azzurro di Alba Adriatica, e vedrà la partecipazione del Sottosegretario all'Istruzione, all'Università ed alla Ricerca Scientifica, On Valentina Aprea, del Senatore Andrea Pastore, del Consigliere regionale Paolo Tancredi, del coordinatore azzurro di Alba Adriatica, Adriano Cappelletti, dell'avv. Tarcisio Vattilana, e, quale relatore, del professor Claudio Torreggianti.

«L'Europa vuole che l'istruzione nel senso di educazione ai valori e ai principi fondanti del nostro continente – ha dichiarato il Ministro Letizia Moratti - sia al centro delle sue politiche: abbiamo costruito l'Europa economica e ci accingiamo a costruire l'Europa politica, ma ciò sarà possibile solamente con un adeguato progetto culturale».

Per Forza Italia, grazie alla rivoluzionaria Riforma introdotta dal Governo Berlusconi, si tratta di «favorire la scelta di percorsi personalizzati per lasciare a ragazze e ragazzi e alle loro famiglie la decisione del percorso educativo, così come vuole l'Articolo 1 della Legge di riforma».

07/03/2006 14.43