Grandi festeggiamenti per la festa patronale di Colleranesco

Il programma dei solenni festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Colleranesco inizieranno sabato 11 marzo per terminare il 19 marzo, tradizionale giorno dedicato al Santo Patrono dei papà. Il titolo di quest'anno sarà: “Veneriamo il custode del messia”. Ecco il programma.



Sabato 11 Marzo 2006:

Ore 17:00 Presentazione del volumetto: "MEMORIE DI PRIGIONIA" i racconti dei soldati italiani di Colleranesco, prigionieri durante la SECONDA GUERRA MONDIALE del prof. ANDREA PALANDRANI. C/o il "Circolo Anziani" in Via del Canale Colleranesco, parteciperà il prof. SANDRO GALANTINI ed il prof. ALDO MARRONI.

Giovedì 16 Marzo 2006:

Ore 18:00 Solenne Triduo in onore di San Giuseppe.

Venerdì 17 Marzo 2006:

Ore 18:00 Solenne Triduo in onore di San Giuseppe.

Sabato 18 Marzo 2006.

Ore 09:30 Accoglienza presso la nuova struttura della Fondazione Piccola Opera Charitas in Villa Volpe: "Villaggio della Solidarietà". Sarà gradita la presenza di tutta la popolazione di Colleranesco e di quanti vorranno intervenire. Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica inaugurale presieduta da S.E. Mons. Gabriele Orsini, Amministratore Diocesano, con la presenza delle Autorità Civili e Religiose. Ore 11:00 Presentazione della nuova struttura, "Villaggio della Solidarietà" in Villa Volpe, saluti di P. Serafino Colangeli e delle autorità presenti. Ore 12:00 Francescano aperitivo e visita ai locali della struttura "Villaggio della Solidarietà" di Villa Volpe. Ore 14:00 XVIII TROFEO "SAN GIUSEPPE" - Gara Ciclistica per amatori, organizzata in collaborazione con il gruppo sportivo "VELO CLUB MOSCIANO" di Mosciano Sant'Angelo (TE). Ore 15.00-18.00 Intrattenimenti musicali e visita libera ai locali della nuova struttura "Villaggio della Solidarietà" della Piccola Opera Charitas in Villa Volpe. Ore 15.30 "CRESCO GIOCANDO" manifestazione ludico sportiva per i ragazzi della parrocchia. Con la partecipazione del "BABY TIME TOUR" presso la palestra della scuola Elementare di Colleranesco. Ore 16.00 Spettacolo Itinerante del Gruppo folkloristico "ECO TRA I TORRIONI" di Cellino Attanasio (TE). Ore 16.00 Apertura stand gastronomici c/o la Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 16.30-23.00 Inaugurazione ed Apertura di: "Emozioni in Arte". 1° Rassegna di Arte Contemporanea "San Giuseppe". Nei locali adiacenti la Piazza Comunale Colleranesco. Ore 18.00 Solenne Triduo in onore di San Giuseppe. Ore 20.30 Spettacolo di musica e Cabaret direttamente dallo ZELIG CIRCUS con "FABRIZIO FONTANA" in "NON SOLO TONT".

Domenica 19 Marzo 2006.

Ore 08.30 Sfilata per le vie cittadine della Banda "Città di Mosciano Sant'Angelo", che poi accompagnerà la processione. Ore 08.30-17.00 Incontro di moto di IERI e di OGGI in collaborazione con il motoclub "Piero Mattiucci" di Giulianova, presso la Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 08.30-17.00 Autoraduno di auto d'epoca organizzato in collaborazione con l'autoclub "Antiche Ruote" presso la Piazza antistante la Banca Popolare dell'Adriatico. Ore 09.00 Prima Comunione e Santa Cresima amministrata da S.E. Mons. Gabriele Orsini. Amministratore Diocesano. Ore 09.30 Gara di Automodellismo Radiocomandato "SPECIALITA' FUORISTRADA". Organizzato in collaborazione con "T G 1 HOBBY" di Martinsicuro (TE). Valido per la 1° prova di campionato interregionale "ABRUZZO-MARCHE" (qualificazioni). Ore 09.30-23.00 Apertura stand gastronomici c/o la Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 10.00-13.00 "Emozioni in Arte". 1° Rassegna di Arte Contemporanea "San Giuseppe" nei locali adiacenti la Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 12.00 Santa Messa celebrata all'aperto nella Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 12.30 Fragorosa Batteria Pirotecnica della ditta "DI FABIO" di Torricella Sicura. Ore 15.00 Finali di Automodellismo Radiocomandato "SPECIALITA' FUORISTRADA". Organizzato in collaborazione con "T G 1 HOBBY" di Martinsicuro (TE). Valido per la 1° prova di campionato interregionale "ABRUZZO-MARCHE". Ore 15.00-24.00 "Emozioni in Arte". I° Rassegna di Arte Contemporanea "San Giuseppe" nei locali adiacenti la Piazza Comunale di Colleranesco. Ore 15.30 "CRESCO GIOCANDO" manifestazione ludico sportiva per i ragazzi della parrocchia. Con la partecipazione del "BABY TIME TOUR" presso la palestra della scuola elementare di Colleranesco. Ore 16.00 Spettacolo Itinerante del Gruppo folkloristico "ECO TRA I TORRIONI" di Cellino Attanasio (TE). Ore 18.00 Santa Messa Vespertina. Ore 20.30 Spettacoli di Musica e Comicità direttamente dallo ZELIG CIRCUS con "PINO CAMPAGNA" in "PAPY ULTRAS". Ore 23.00 Estrazione della Lotteria: 1° Premio - Nuova Fiat 600; 2° Premio - Viaggio + Soggiorno per 2 persone sul Mar Rosso in Hotel 5 Stelle; 3° Premio - Viaggio per due persone nelle Isole Baleari (Spagna). Ore 23.30 Fragorosa Batteria Pirotecnica della ditta "DI FABIO" di Torricella Sicura. Domenica 2 Aprile 2006. Ore 14.00 2° Trofeo "SAN GIUSEPPE" Gara ciclistica per giovanissimi da 7 a 12 anni. Organizzata in collaborazione con il gruppo sportivo "VELO CLUB MOSCIANO" di Mosciano Sant'Angelo (TE).



Walter De Berardinis 7/03/2006 9.18