A Roma e Pescara si festeggia centenario nascita Flaiano

PESCARA. Una rassegna cinematografica con 33 film sceneggiati da Flaiano, nella sua città natale.E' questa una delle iniziative che l'associazione culturale a lui intitolata ha organizzato per celebrare Ennio Flaiano a cento anni dalla nascita, il 5 marzo 1910.A ospitarla saranno i locali del Mediamuseum di Pescara, dall'8 al 27 marzo prossimi.«Vogliamo che questo sia l'anno di Flaiano - ha dichiarato il presidente dell'associazione, Edoardo Tiboni, in conferenza stampa - e che Pescara lo onori in modo adeguato».A tal proposito, Tiboni ha sottolineato che il programma dei festeggiamenti è ancora provvisorio e che l'associazione confida nel sostegno delle istituzioni locali, «alcune delle quali, come Comune e Provincia, hanno già dato rassicurazioni in merito, altre no».Tra le altre iniziative, Tiboni ha annunciato una mostra, un convegno e un concorso su Flaiano e il Mediamuseum.Ma anche a Roma verrà celebrata la nascita di Flaiano dal 27 al 31 gennaio 2010 con una selezione di alcuni tra i più significativi lungometraggi, firmati da grandi registi italiani, di cui fu soggettista, sceneggiatore, autore dei dialoghi.La selezione si apre ad Alphaville mercoledì 27 gennaio alle ore 21.00 con 'Il bidone' (1955) di Federico Fellini, sceneggiatura di Flaiano in coppia con Tullio Pinelli, storia del truffaldino Augusto e della sua ricerca di affetto e redenzione tra terre di periferia e paesaggi notturni.Si prosegue giovedì 28 con 'Fantasmi a Roma' (1961), favola surreale firmata Antonio Pietrangeli, storia brillante e spiritosa di cinque spettri decisi a fermare la speculazione edilizia del nobile palazzo patrizio, loro dimora da sempreVenerdì 29 è prevista la proiezione del lungometraggio 'La notte' (1960) di Michelangelo Antonioni, sceneggiato da Flaiano con Tonino Guerra ed Ottiero Ottieri, storia di un amore in crisi a Milano, spia anche, come tutti i lavori del regista, di una più ampia crisi sociale, splendidamente interpretato da una Monica Vitti Nastro d'Argento 1962 come miglior attrice non protagonista.'La decima vittima' di Elio Petri, lungometraggio del 1965, è in visione ad Alphaville sabato 30 gennaio; curioso ed affascinante lavoro che mescola generi diversi, dalla fantascienza al western passando per la commedia romanesca, tratto dal racconto 'La settima vittima' di R. Sheckley, narra di un club privato i cui iscritti, accoppiati da un computer, si impegnano in una caccia mortale in un ipotetico 2000 imperdibile il biondo Marcello Mastroianni!La rassegna dedicata ad Ennio Flaiano termina domenica 31 gennaio con la proiezione di 'La cagna' (1972), film di Marco Ferreri dal racconto Melampus, dello stesso Flaiano, in coppia con J.C.Carriere.Apologo a tratti ironico, a tratti amaro, sulla solitudine in un mondo degradato, protagonista un disegnatore di fumetti ed il suo cane ed una donna fedele!Letture da scritti ed articoli di Ennio Flaiano, prima della visione dei film, completeranno la rassegna.Introduzione a cura di P.Salvatori.