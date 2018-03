Malika Ayane parte da Ortona

ORTONA. Spegne la decima candelina “Donne in Jazz”, la rassegna di musica al femminile più longeva ed ammirata d'Italia, che ha portato in Abruzzo il fior fiore del panorama jazzistico “in rosa”, con spettacoli ed iniziative di grande risonanza internazionale.Quest'anno, per festeggiare la decima edizione, («raggiunta con grande sacrificio ma grande passione») ci sarà una ghiotta anteprima, di grande qualità e soprattutto in esclusiva per l'Abruzzo: la cantante italo marocchina Malika Ayane, rivelazione dell'ultimo Festival di Sanremo e già inserita tra i big dell'edizione 2010 dove presenterà “Ricomincio da qui” (con un testo scritto da Pacifico), ha deciso infatti di dare avvio al suo tour invernale sabato 23 gennaio nella splendida cornice del Teatro Tosti di Ortona, location nella quale si svolgerà poi il festival vero e proprio dal 4 all'8 marzo.Classe 1984, la giovane e talentuosa cantante, vero e proprio astro nascente della musica italiana, è stata lanciata nel panorama discografico da Caterina Caselli, già scopritrice di artisti quali Elisa e Negramaro. Il successo è arrivato lo scorso anno con la canzone “Come foglie”, presentata durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte” e scritta interamente da Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro.L'album d'esordio, intitolato semplicemente “Malika Ayane”, contiene la hit “Feeling Better” (rimasta ai vertici delle classifiche dei brani più trasmessi dalle radio per oltre 4 mesi) e si avvale di collaborazioni eccellenti come quelle di Pacifico, autore dei due brani “Sospesa” e “Controvento”, di Giuliano Sangiorgi, autore di “Perfetta”, e di Paolo Conte, che ha regalato a Malika un brano inedito dal titolo “Fandango”. La stessa Malika è co-autrice di due canzoni, “Briciole” e “Il Giardino dei Salici”.Sul palco del Teatro Tosti di Ortona, in un concerto di straordinaria eleganza e raffinatezza che ha collezionato tutti “sold out” nelle oltre venti date della tournée estiva, Malika Ayane sarà accompagnata da una band d'eccezione composta da Luca Colombo (chitarre), Giulia Monti (violoncello), Carlo Gaudiello (tastiere), Marco Mariniello (basso) e Leif Searcy (batteria).I biglietti a partire da 17,50 euro.15/01/2010 14.43