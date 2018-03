Francesco Guccini in concerto a Roseto

ROSETO. Dopo anni di assenza dai palcoscenici abruzzesi Francesco Guccini torna in concerto, con un'unica imperdibile esibizione. L'appuntamento è fissato per le ore 21:15 di venerdì 26 Marzo, presso il “Palamaggetti” di Roseto degli Abruzzi.Sul palco, nella consueta atmosfera da quattro chiacchiere tra amici, Guccini sarà accompagnato dai compagni musicisti di sempre: Ellade Bandini (batterie e percussioni), Antonio Marangolo (sax e percussioni), Vince Tempera (pianoforte e tastiere), Pierluigi Mingotti (basso), Roberto Manuzzi (sax, armonica, fisarmonica e tastiere) e Juan Carlos “Flaco” Biondini (chitarre).Classe 1940, modenese di nascita, Guccini è tra i più apprezzati cantautori della scuola italiana, di cui fa parte insieme a Fabrizio De André e Francesco De Gregori.In oltre quarant'anni di carriera vanta la realizzazione di 21 LP, in cui ha raccontato, trasformandola in musica, la storia del nostro Paese e i principali cambiamenti politici e sociali. L'attesissimo concerto di Roseto degli Abruzzi si annuncia, come di consueto, un concreto dialogo tra pubblico e cantante sulle note di canzoni magari datate, ma grazie alle quali il pubblico sarà in grado di rivivere ancora per una volta tutte quelle emozioni che la sua inconfondibile voce ci ha regalato in tutti questi anni.Il biglietto costa 25 euro.11/01/2010 17.47