Il grande Frank raccontato da Massimo Lopez ad Avezzano

AVEZZANO. Perché è stato grande e resterà un grande, Frank Sinatra?Ce lo racconta con il cuore, con la mente e la sua simpatia Massimo Lopez in una serata speciale di alto livello artistico e musicale secondo la migliore tradizione americana per ricordare e testimoniare il valore di un'eredità artistica e umana.Lo spettacolo è in programma ad Avezzano dal 30 dicembre al teatro dei Marsi.E' questo lo scopo di un grande spettacolo che ha come protagonista assoluta la musica e la vita di Frank Sinatra che hanno costituito un'epoca durata oltre 65 anni.Uno spettacolo articolato attraverso le canzoni del grande Frank interpretate da Massimo Lopez, ed il racconto della sua profonda ammirazione verso l'opera del cantante americano scomparso da un decennio. Il tutto segue un preciso percorso narrativo che dà a Massimo Lopez la possibilità di raccontare in varie sfaccettature sia di se stesso che dell'uomo e dell'artista Sinatra.Un tributo autentico che Massimo Lopez rende a “The Voice”, con l'accompagnamento dal vivo di una big band diretta dal Maestro Gabriele Comeglio.Lo spettatore condivide con Massimo Lopez l'emozione di riascoltare il noto repertorio di Sinatra e il suo indimenticabile swing. Ciao Frankie non è solo musica, è un autentico live One Man Show della durata di circa 2 ore dove non mancano le risate garantite dalle gag e dagli estemporanei momenti di intrattenimento comico ed imitazioni del folto portafoglio di personaggi che Massimo Lopez regala al suo pubblico. Dopo aver superato le 130 repliche lo spettacolo si è arricchito di nuovi spunti comici legati all'attualità e si è perfezionato dal punto di vista musicale. Uno spettacolo adatto a tutte le fasce d'età.28/12/2009 14.13