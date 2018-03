Domenica il concerto di Natale dell'Università D'Annunzio

PESCARA. Si terrà domenica 20 dicembre, presso il Teatro Massimo di Pescara, alle ore 21.00, il Concerto di Natale promosso dall'Università Gabriele d'Annunzio. Protagonisti il Coro e l'Orchestra di Ateneo, diretti dal Maestro Giacinto Sergiacomo. La serata è condotta da Sophie Lheureux.La scelta dei brani musicali (vedi programma allegato) è improntata non solo alla proposta di motivi natalizi tradizionali, ma anche dei brani più magici della storia del pop, del soul e del gospel, che rievocano atmosfere legate ai valori profondi del Natale.La forza dell'evento sta anche nella ricchezza numerica delle proposte che, oltre alla interpretazione e agli interventi del Coro e dell'Orchestra, si arricchiscono con gli assoli di due voci apprezzate e conosciute dal pubblico.Tra i protagonisti figurano, infatti, anche il tenore Piero Mazzocchetti, che intonerà il noto brano I'te vurria vasa' e il suggestivo Happy Xmas, di John Lennon e il soprano Antonella Trovarelli, maestra di canto del Coro e voce solista negli appuntamenti musicali della compagine Corale della nostra Università, che interpreterà Il segreto per esser felici (G. Donizetti da “Lucrezia Borgia”) e l'aria Casta Diva della Norma.Sono previsti, inoltre, interventi musicali di Musica Aprutina, Compagnia Abruzzese di Musica Popolare, che propongono due canti della tradizione popolare abruzzese.Nuovo ingresso, nella edizione 2009, quello di Milo Vallone, attore e regista affermato che offrirà letture di brani poetici.Quasi due ore di esibizione per dare voce al Natale secondo Mozart, Brahms, Vivaldi, Handel, Strauss e Tschaikovsky.Cogliendo, anche quest'anno, l'occasione del Natale, la d'Annunzio vuole promuovere un concerto di grande qualità che coinvolge anche da vicino le nostre città e la nostra Regione: una iniziativa che conferma la collaborazione con le istituzioni, sulla via di un'attività culturale qualificata che il Circolo Corale di Ateneo persegue ormai da diversi anni e che si esprime anche attraverso l'altro appuntamento musicale del Caffè Concerto estivo.19/12/2009 8.54