L'AQUILA. L'Aquila e Gattinoni tra moda, musica e danza uniti per il futuro dei Giovani” avrà luogo all'Aquila, domenica 20 dicembre 2009, alle ore 21.00, presso il Ridotto del Teatro Comunale, nel cuore del centro storico ferito del capoluogo abruzzese che aprirà eccezionalmente le porte trasformandosi per l'occasione in un tempio dove la moda, l'arte, la musica e la danza, si fonderanno perfettamente per lanciare un messaggio di vera rinascita, anche attraverso la creatività dei giovani.Nel corso della serata sul palcoscenico, sfileranno ventiquattro creazioni della collezione Gattinoni Couture Autunno/Inverno 2009-2010, e gli abiti dei giovani stilisti aquilani Federica e Carmine Beniamino e Daniele Gottastia, studente dell'Accademia di Costume e di Moda di Roma, insieme alla giovane romana Serena Galati, anch'essa studentessa dell'Accademia.La Maison Gattinoni donerà alla Provincia dell'Aquila, al termine della serata, l'abito “Omaggio all'Aquila”, creato da Guillermo Mariotto e presentato lo scorso luglio a Roma.La creazione verrà indossata dalla giovane top model - attrice, Vanessa Hessler.L'evento, organizzato dalla Provincia dell'Aquila in sinergia e con il Patrocinio della Provincia di Roma, si configura come un importante momento con l'obiettivo di accendere ulteriormente i riflettori sulla regione Abruzzo.Il programma della serata, presentata dalla giornalista Danila Bonito con la regia di Rossella Ronti, si articolerà in diversi momenti dedicati alla prosa, alla danza e alla musica. L'attrice Ilaria Spada, interpreterà alcuni versi delle più toccanti poesie di autori internazionali.La ballerina aquilana Eleonora Pacini danzerà sulle note di “Forgiveness” di Elisa.Il quartetto di flauti del Conservatorio Alfredo Casella dell'Aquila si esibirà con un brano di Raymond Guiot, "Divertimento Jazz". Grazie alla Daniele Cipriani Entertainment il ballerino del Teatro dell'Opera di Roma Gerry Porcelluzzi, si esibirà sulle musiche originali del compositore Walter Sivilotti, accompagnato dalle piccole allieve della scuola di danza del Balletto di Roma, con l'intervento del soprano Franca Drioli.Alla serata prenderanno parte il Presidente della Provincia dell'Aquila Stefania Pezzopane, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Sindaco dell'Aquila Massimo Cialente, il Presidente della Regione Abruzzo Giovanni Chiodi, il Capo della Protezione Civile Guido Bertolaso, il Presidente della Maison Gattinoni Stefano Dominella, il Direttore Creativo della Maison Gattinoni Guillermo Mariotto, il Vescovo Ausiliario dell'Arcidiocesi dell'Aquila Monsignor Giovanni D'Ercole, il Vescovo ordinario Monsignor Giuseppe Molinari, il Rettore dell'Universita' dell'Aquila Ferdinando di Orio, i Sindaci del cratere del sisma e i parlamentari della regione Abruzzo.17/12/2009 15.45