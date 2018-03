A Fossacesia mercatini di Natale e sapori tipici

FOSSACESIA. Si terrà sabato 5 dicembre 2009 e domenica 6 dicembre la sesta edizione di "Sapori a Palazzo", la festa dell'olio, del vino e dei piatti tipici di Fossacesia.Oltre trenta le aziende coinvolte nella preparazione di piatti tradizionali, come "pallotte cace e ove" e "pizze e foje", e nell'allestimento di spazi per la degustazione di vino e olio nuovo, formaggi, salumi e marmellate di agrumi della Costa dei Trabocchi.Ci saranno anche polenta, zuppa di ceci, salsicce e pancetta alla brace, castagne, crespelle e bocconotti.L'evento enogastronomico, giunto alla sesta edizione, si svolgerà come di consueto nelle stanze e negli androni dello storico Mayer.Il clima pre - natalizio sarà allietato dal Mercatino di Natale che per la prima volta è organizzato a Fossacesia.Il centro del paese, allestito con dei caratteristici gazebo, diventa una suggestiva cornice in cui ammirare i manufatti dell'artigianato locale, acquistare articoli regalo e prodotti natalizi ed apprezzare i genuini sapori della tradizione tipica.A riscaldare le prime avvisaglie delle serate invernali verranno in soccorso: sabato 5 dicembre il gruppo di musica “Lu Sole Allavate” che eseguirà un concerto itinerante di tradizione popolare con zampogna, tamburello e dubotte , mentre domenica 6 dicembre ci sarà “Evo in Fabula” della compagnia Teatrale de “I guardiani dell'oca” famosa in tutta Italia per le sue rievocazioni storiche, la quale propone un divertente e suggestivo viaggio nel periodo dell' età di mezzo con attori di strada, musici e danzatrici.Lo spettacolo raggiungerà i vari punti del centro di Fossacesia allietando il pubblico con musiche e canti natalizi, interventi burleschi e strambotti poetici sull'avvento di Gesù.Oltre al vino novello delle cantine locali e ai prelibati piatti della cucina contadina sarà allestita una mostra di quadri, libri, fotografie e manufatti della civiltà rurale, dando la possibilità ai visitatori di addentrarsi nelle stanze del Palazzo Mayer.Alle ore 18,00 l'inaugurazione del Mercatino di Natale lungo Via Marina e Piazza Fantini che proseguirà anche domenica dalle ore 10,00 mentre alle ore 19,00 ci sarà l'apertura degli stand di degustazione di olio, vino e piatti tipici.03/12/2009 10.37