Morricone, concerto all'Aquila per 'Campi sonori'

L'AQUILA. Ennio Morricone sarà in concerto all'Aquila con l'Orchestra di Roma Sinfonietta e il soprano Susanna Rigacci nell'ambito della rassegna "Campi Sonori, prologo della rinascita". L'appuntamento è il 26 novembre prossimo, alle ore 18, presso l'auditorium della scuola della Guardia di Finanza di Coppito.«Il giorno dopo il terribile terremoto che ha colpito la città ho telefonato all'amico compositore Carlo Crivelli, residente all'Aquila - scrive Morricone - con la volontà di organizzare e offrire questo concerto ai cittadini dell'Aquila. Tutti i partecipanti a questo evento, senza nessuna defezione, mi avevano dato subito il loro consenso».L'evento, informa una nota, sarà un omaggio a Mauro Bolognini e al suo cinema dell'impegno.Per assistere al concerto, aperto al pubblico gratuitamente, si potrà usufruire di un servizio di bus navetta.Gli eventi di "Campi sonori" sono promossi dal Ministero per i Beni e le attività culturali, dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio in collaborazione con Regione Abruzzo, Provincia e Comune dell'Aquila. Il concerto è organizzato con il contributo di Fondazione Roma Terzo Settore.18/11/2009 8.47