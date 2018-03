Attesa per il debutto a Sanremo di Luca Dirisio

LA NOTIZIA DELLA SUA PARTECIPAZIONE

Lunedì riparte il Festival di Sanremo, edizione 2006. A condurlo, come si sa, il comico toscano Giorgio Panariello con la partecipazione di Ilary Blasi e Victoria Cabello. Anche quest'anno a contendersi il prestigioso riconoscimento, 18 Big, divisi in tre categorie: Uomini, Donne e Gruppi.

Tra questi, e badate bene non tra i Giovani bensì tra i Big, c'è il simpatico Luca Dirisio. Il cantante dall'occhio furbetto, nato a Vasto in provincia di Chieti nel 1978, è al suo debutto sul palco dell'Ariston.

In realtà c'era già stato l'anno scorso, la sera del venerdì, quella delle rivisitazioni della canzoni in gara, accompagnava in duetto Paolo Meneguzzi.

Quest'anno, invece, concorre nella categoria più alta, quella degli Uomini. Un posto senza dubbio meritato, vista la fulminante carriera, che l'ha portato direttamente sul palco più prestigioso d'Itala.

La sua è una storia comune a tante altre. Un ragazzo pieno di sogni e speranze, che si iscrive alla facoltà di giurisprudenza per fare contento il padre avvocato.

In realtà la sua aspirazione è ben diversa: vuole fare il cantante. Tanti club, tante serate, tanti incontri ma non riesce a concretizzare nulla.

I primi spiragli di luce arrivano, come succede spesso in questi casi, ormai a speranze perse.

Il produttore musicale Bousier crede in questo giovane talento e nel 2004, infatti, esce il suo primo singolo “Calma e Sangue Freddo”: le radio lo scoprono e ne fanno il tormentone dell'estate. Vince il premio Artista rivelazione dell'anno al Festivalbar. Subito dopo escono a catena “Il mio amico vende il the”, “Usami”e “Per sempre” e fanno di Luca Dirisio un cantante a tutto tondo. Il suo primo album vende oltre 100 mila copie.

A Sanremo l'artista abruzzese arriva, di certo, più maturo e con maggiori responsabilità. Presenta una canzone diversa dalle solite: un brano italianissimo, melodico, che si rispecchia ai canoni classici di Sanremo. “Sparirò” è un pezzo melanconico che Luca Dirisio ha scritto pensando alla persona cui lo dedica: una ex molto importante della sua vita.

Il singolo sanremese fa da traino al nuovo album che uscirà tra pochi giorni e che contiene 12 canzoni inedite, dal titolo “La vita è strana”, un po' come la sua, catapultato improvvisamente nel mondo dorato dello spettacolo. Nonostante l'enorme successo che ha acquisito negli ultimi mesi, Luca ha ancora un sogno: organizzare un megaconcerto per una causa benefica. Speriamo che il festival di Sanremo rappresenti il primo tassello per la costruzione di questo grande progetto.



Nicola Pistoia 27/02/2006 8.04





Si comunica l'ordine ufficiale di esecuzione delle canzoni degli artisti in gara nelle Categorie Donne, Uomini e Gruppi:



Nicky Nicolai - LEI HA LA NOTTE

Dolcenera - COM'E' STRAORDINARIA LA VITA

I Ragazzi di Scampia con Gigi Finizio - MUSICA E SPERANZA

Noa, Carlo Fava & Solis String Quartet - UN DISCORSO IN GENERALE

Povia - VORREI AVERE IL BECCO

Ron - L'UOMO DELLE STELLE

Simona Bencini – TEMPESTA

Spagna - NOI NON POSSAMO CAMBIARE

Sugarfree - SOLO LEI MI DA

Mario Venuti & Arancia Sonora - UN ALTRO POSTO NEL MONDO

Alex Britti - SOLO CON TE

Luca Dirisio - SPARIRO'

Anna Oxa - PROCESSO A ME STESSA

Anna Tatangelo - ESSERE UNA DONNA

Nomadi - DOVE SI VA

Zero Assoluto - SVEGLIARSI LA MATTINA

Gianluca Grignani - LIBERI DI SOGNARE

Michele Zarrillo - L'ALFABETO DEGLI AMANTI





Nel corso della prima serata saranno inoltre presentati i 12 artisti della categoria Giovani.





Nella seconda e terza serata gli artisti saranno cosi' suddivisi:



SECONDA SERATA: MARTEDI 28 FEBBRAIO

Donne, Uomini e Gruppi



Anna Oxa - PROCESSO A ME STESSA

Sugarfree - SOLO LEI MI DA

Gianluca Grignani - LIBERI DI SOGNARE

Anna Tatangelo - ESSERE UNA DONNA

Mario Venuti & Arancia Sonora - UN ALTRO POSTO NEL MONDO

Ron - L'UOMO DELLE STELLE

Nicky Nicolai - LEI HA LA NOTTE

I Ragazzi di Scampia con Gigi Finizio - MUSICA E SPERANZA

Povia - VORREI AVERE IL BECCO



Giovani

Simone Cristicchi - CHE BELLA GENTE

Monia Russo - UN MONDO SENZA PAROLE

Virginio – DAVVERO

Helena Hellwig - DI LUNA MORIREI

Deasonika - NON DIMENTICO PIU'

Antonello - CAPIRO' CRESCERAI





TERZA SERATA: GIOVEDI 1 MARZO

Donne, Uomini e Gruppi



Simona Bencini – TEMPESTA

Nomadi - DOVE SI VA

Alex Britti - ... SOLO CON TE

Spagna - NOI NON POSSIAMO CAMBIARE

Zero Assoluto - SVEGLIARSI LA MATTINA

Michele Zarrillo - L'ALFABETO DEGLI AMANTI

Dolcenera - COM'E' STRAORDINARIA LA VITA

Noa, Carlo Fava & Solis String Quartet - UN DISCORSO IN GENERALE

Luca Dirisio - SPARIRO'



Giovani L'Aura – IRRAGGIUNGIBILE

Riccardo Maffoni - SOLE NEGLI OCCHI

Ameba 4 - RIDO FORSE MI SBAGLIO

Ivan Segreto - CON UN GESTO

Andrea Ori - NEL TUO MARE

Tiziano Orecchio - PREDA INNOCENTE