A Francavilla al Mare partono i Concerti autunnali

FRANCAVILLA AL MARE. Si aprirà tra breve la stagione dei Concerti autunnali al Museo Michetti di Francavilla al mare.L'iniziativa, promossa dall'Associazione Armonie d'Abruzzo, con il patrocinio del Comune, tende soprattutto a valorizzare giovani talenti musicali abruzzesi, che non sempre incontrano nella loro regione la considerazione che indubbiamente meritano,Si parte il 1° Dicembre con il Quintetto L'Aquila jazz train. Il 3 Dicembre si esibiranno i GiovaniTalenti del Conservatorio. Il 5 Dicembre sarà la volta del giovane pianista Silvio Tarantelli cheeseguirà brani di Liszt, Ravel, Rachmaninov. Il 6 Dicembre il Tango argentino con SimoneMarini al bandoneon diatonico e il quintetto Lo que vendrà.L'8 Dicembre L'Ensemble Armonie d'Abruzzo interpreterà musiche di Handel, Haydn, Mendelsshon. Solisti: Claudio Di Bucchianico-oboe, Mario Pace-violino, Giovanna Barbati-violoncello, Marcello Carbonetti-pianoforte. Giovedì 10 Dicembre, repertorio classico. Protagonista il violininista Giacomo Coletti che interpreterà musiche di Mozart, Brahms, Shostakovic, in duo con la pianista Caterina Roberti. Il 12 Dicembre chiuderà la rassegna il Quintetto a Fiato “Pergolesi”con musiche di Mozart, Haydn, Rossini, Verdi.I concerti si terranno alle ore 18 nella Sala delle Tele del Museo Michetti in Francavilla al mare.Ingresso gratuito.10/11/2009 9.09