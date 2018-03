Interamnia Jazz Festival 2005

TERAMO. Parte la X edizione del festival jazz. Iniziata la prevendita. Tutto il programma ed i dettagli degli spettacoli previsti.

Prende il via sabato 8 ottobre la decima Rassegna dell'Interamnia Jazz festival.Tre serate che ormai caratterizzano il panorama musicale teramano inserite nellasezione jazz delle attività della Società della Musica e del Teatro PrimoRiccitelli. Appuntamento cult la serata finale, quando sul palco del TeatroComunale ci saranno gli Yellowjackets, band leggendaria che dal giorno dopo,l'11 ottobre, sarà per sei serate ospite al Blue Note di Milano. E avere aTeramo, come “anteprima” un gruppo che a Milano richiamerà il grande pubblicorappresenta una opportunità per l'intera Italia centrale. Di rilievo anche leprime due serate, sabato con De Vito, Pietropaoli, Rea e Romano, e domenica seracon l'Aldo Romano trio. I biglietti dei singoli spettacoli saranno in vendita dagiovedì al botteghino del Teatro Comunale al costo di 10 euro (ridotto 8 euro).

Questo progetto, essenzialmente nato alcuni anni fa, qualeomaggio alla grande arte di Joni Mitchell, ha poi preso strade autonome,proponendosi oggi come una sorta di profonda analisi sul tema “canzone” inrapporto con l'entourage della musica “intelligente”. Si conosce bene come lacantante e compositrice canadese sia fondamentalmente un vero e proprio cultoper musicisti di ogni genere. Pittrice di talento, oltre che vera e propria musaispiratrice di un'intera generazioni di musicisti pensanti, ha sempre accoltonel suo mondo espressivo generi e linguaggi diversi, utilizzandolispontaneamente, facendone colori sulla sua personalissima tavolozza. La suavastissima produzione, in 35 anni sulla scena, va dai tempi di Woodstock (leggiCrosby, Stills & Nash, James Taylor e – in genere - dell'intera comunitàcaliforniana del tempo) ad oggi. L'influenza progressivamente crescente del jazzha in molti casi profondamente operato sulle sue procedure compositive. Dallesue collaborazioni con musicisti quali Charlie Mingus, Wayne Shorter, JacoPastorius, Herbie Hancock, sono nate pagine musicali di grandissima originalitàe raffinatezza; brani che lei stessa definisce (nelle note di copertina di “Mingus”)come “audio paintings”. Quadri in cui la parola e i suoi ritmi costituisconol'ossatura dell' invenzione melodica. Il concerto è dedicato a lei. “So right” èpercorrere con grande leggerezza il percorso jazzistico interno alla sua musica,riverificarlo attraverso le filosofie contemporanee (si pensi a Bjork, permolti, la vera prosecutrice di una parte del suo agire musicale) e ripercorrerele varie tracce contenute nel cd che finalmente la CAM Records pubblica oggi nelsuo nobile catalogo. Un progetto ambizioso e difficile perché va a toccare corde“sacre” della storiografia della più intelligente musica popolare moderna. Unasorta di scommessa che, guarda caso, solo un gruppo di jazzisti, decisamentequalificati e professionali possono accettare. In gioco, sensibilità, poesia eprofonda capacità di muoversi osmoticamente nel grande mare della musicacontemporanea, per omaggiare l'immensa classe di una dei grandi “numeri uno”della musica moderna. Un progetto “nobile”, nelle mani sicure di due fra i piùtitolati nomi del jazz italiano contemporaneo: la straordinaria voce di MariaPia De Vito e l'esperienza e la bontà artistica riconosciuta della premiataditta Rea-Pietropaoli e – nella forma in quartetto – con l'aiuto del grande nomedi Aldo Romano.Il sessantatreenne batteristaitalo-parigino è una delle presenze più pregnanti e al contempo meno espostedella scena europea. Nato a Belluno, si trasferisce durante l'infanzia, con lafamiglia, in Francia. Dall'età di vent'anni inizia a suonare con alcuni deigrandi del jazz: Bud Powell, Steve Lacy, Michel Petrucciani, Don Cherry, GatoBarbieri, contribuendo all'affermazione della new thing europea. Cultore dimelodie, il suo stile libero sa intrecciarsi con atmosfere più sfumate epaesaggi sonori avvincenti, lontano dalle correnti mainstream. Il suo ultimoprogetto Because of Bechet, offre la nostalgia di un'epoca sognata (“l'effettoBechet”) e il piacere della modernità. Un jazz attuale, brillante e ispirato,intelligentemente battezzato all'elettronica, ad opera di una banditalo-francese di spessore e inventiva. Romano sa cogliere l'atemporalità, icontenuti universali della musica di Bechet, con il quale “condivide” ilsoggiorno parigino. Nato a New Orleans, ragazzo prodigio, Bechet è, accanto adArmstrong, tra le leggende primigenie del jazz. Nel 1952, si trasferiscedefinitivamente a Parigi, dove compone alcune tra le sue perle: Petite Fleur,Les Oignons, Rue d'Antibes. da Romano.Un'altra band leggendaria,Jimmy Haslip (basso), BobMintzer (sax), Marcus Baylor (batteria) e Russell Ferrante (tastiere) formano lapiù longeva e creativa fusion band della storia. Il gruppo esiste dal 1977grazie a una esplosiva spinta a sperimentare continuamente linguaggi, fusioni econtaminazioni e a rivedere il proprio orizzonte espressivo alla luce di nuoveacquisizioni stilistiche. E' stato l'ingresso del sassofonista, arrangiatore ecompositore Bob Mintzer a far compiere agli Yellowjackets il definitivo salto diqualità da eccellente band di fusion al perfetto ingranaggio di jazzelettro-acustico quali sono oggi. Jazz e fusion acustica si fondono congrandissima raffinatezza in un sound compatto, preciso eppure lieve, con spazi,forme e dimensioni disegnati senza fatica da musicisti che è un vero piacereascoltare.

PROGRAMMA DELLE TRE SERATE