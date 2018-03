A Silvi torna il premio Kursaal

SILVI. Torna la rassegna di teatro dialettale “Premio Kuraasl – Città di Silvi” giunta alla sua quarta edizione.

Anche quest'anno tutte le serate si svolgeranno presso il Cinema Odeon di Silvi e la prima rappresentazione si terrà domani venerdì 23 ottobre, dalle ore 21.00.

Sono dodici le compagnie partecipanti che si alterneranno sul palcoscenico provenienti da tutto l'Abruzzo. Cinque i premi a disposizione (miglior regia, miglior compagnia, miglior attrice e attore, migliore scenografia), ma quest'anno la novità è l'introduzione del Premio Popolare Kursaal assegnata direttamente dal pubblico.

L'assessore alla cultura Luciana Di Marco entusiasta della manifestazione non ha esitato a rinnovare la nuova edizione promossa in passato, e riscotendo enorme successo, da Gabriele Cichella che nella scorsa amministrazione deteneva l'assessorato oggi della Di Marco.

«Il “Premio Kursaal – ha detto l'assessore - giunge alla sua quarta edizione dopo tanti successi; è un progetto culturale e artistico intriso di tanti valori. L'Amministrazione Comunale ha più volte dimostrato che si può “fare” cultura valorizzando la propria tradizione esaltando il sentimento della propria terra. Ringrazio – ha concluso l'assessore Di Marco - il Settore Cultura del Comune di Silvi per l'ottimo lavoro svolto, fondamentale per la riuscita della manifestazione, ringrazio tutte le compagnie concorrenti, voi concittadini per l'assidua partecipazione con la quale seguite il Premio Kursaal, ed infine, sento doveroso rivolgere l'invito ai giovani di questo paese, perché partecipino e si avvicinino a questo straordinario mondo».

Nella serata inaugurale di venerdì 23 ottobre si esibirà la compagnia teatrale I Marrucini con la messinscena “Ddu rape strascenete” di Antonio Potere e Massimo Saracene. La serata successiva è prevista per il venerdì 30 ottobre, invece, con l'Associazione Che vuoi che sia in “Zi Pasquine lu magare” di Andrea del Coco.

Gli altri gruppi che si esibiranno sono La Bottega del Sorriso che si esibisce con “Ninde è quelle chi sembre”; l'associazione culturale Teatro e che mette in scena “Spereme Bone”; il gruppo teatrale Li kaf-1 con Don Erpidio; l'associazione Le Muse in “Du è poche ma un è poche”; e poi il gruppo Nuovo Spazio; la compagnia teatrale Il Gruppo dell'Aquila; il gruppo di Silvi della Cooperativa Laser; l'associazione culturale Il Torrione; la compagnia Senzapinzire; la compagnia teatrale Atriana.

Il prezzo del biglietto è 4 euro, e sono previsti gli abbonamenti.

Visti i successi delle passate edizioni converrà al pubblico comprare subito, appena disponibili, i biglietti, anche perché anche per questa edizione è prevista uno spettacolo unico dove l'arte e il divertimento sono garantiti.

Il costa del biglietto è di 3 euro, ma è prevista la formula abbonamento a 36 euro.



