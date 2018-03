Castelguidone sabato su Rai 1 nello show della Clerici

CASTELGUIDONE – L'attesa sta per finire nel piccolo centro montano, perché ormai ci siamo, la puntata di domani sera (sabato) della nota trasmissione televisiva di Raiuno, condotta da Antonella Clerici, “Il treno dei desideri”, avrà tra i protagonisti proprio una giovane mamma di Catelguidone. La signora Elvira Di Stefano parteciperà infatti al programma durante il quale vedrà realizzato il suo sogno nel cassetto, conoscere l'attore Walter Nudo.

A catapultarla dalla quiete di Castelguidone, nel cuore dell'Alto Vastese, agli studi televisivi di Cinecittà in Roma ci ha pensato sua figlia Stefania.

L'intraprendente bambina nei mesi scorsi aveva contattato gli autori del noto “people show” proprio nella speranza di aiutare la sua giovane mamma a realizzare il sogno della vita, facendola incontrare con l'attore Nudo.

La troupe televisiva della Rai, piombata nei giorni scorsi in paese, ha rotto la quiete che di solito regna nel centro montano, destando curiosità ed euforia soprattutto tra i bambini. Alcune scene che andranno in onda domani sera sono state girate dentro l'abitazione della signora Elvira, altre in giro per i vicoli del centro storico.

Gli autori del programma avrebbero scelto la lettera di Stefania perché, tra le tante che arrivano ogni giorno presso gli studi televisivi, era la sola che chiedeva la realizzazione di un sogno non per sé, ma per la mamma. L'altruismo e la spontaneità della bambina hanno intenerito gli autori che domani sera trasformeranno in realtà il sogno di mamma Elvira.

La giovane mamma di Castelguidone non solo ha avuto modo di conoscere Walter Nudo, ma ha addirittura recitato una piccola parte al fianco dell'attore in una nota fiction, Incantesimo, che andrà in onda nel prossimo mese di marzo. Domani sera insomma le luci dello spettacolo illumineranno Castelguidone.



Francesco Bottone 24/02/2006 8.18