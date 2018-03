Salvatore ha scelto la fidanzata

Il "tronista" di Francavilla oggi pomeriggio compie la sua scelta definitiva nella trasmissione di Maria De Filippi "Uomini e Donne". Sarà Paola o Floriana? I fan sono in attesa.





I fan sono in attesa.Questo pomeriggio Salvatore Angelucci, il “tronista” della trasmissione Uomini&Donne, originario di Francavilla al Mare sceglierà la fidanzata. Nel popolare reality game del pomeriggio di canale 5 il ragazzo ha avuto modo, nell'arco di sei mesi, di conoscere una quarantina di ragazze per scegliere “la donna della sua vita”.

Oggi, come annuncia il sito ufficiale della trasmissione, verrà mandata in onda la puntata, registrata nei giorni scorsi.

Tra le due contendenti finali ci sono Paola, una ragazza napoletana che da qualche settimana sembrava in pole position e Floriana, una ragazza pugliese.

La trasmissione non è in diretta e anche per questo sono già trapelate indiscrezioni su chi sia ricaduta la scelta. Paola sarebbe stata la prescelta secondo alcuni siti internet di ragazze che hanno partecipato alla registrazione, dove si spiega, inoltre, che non sarebbero mancate dichiarazioni d'amore, baci, petali di fiori e lacrime della esclusa di turno.

I neo fidanzatini, sarebbe già partiti alla volta del Kenya, con tanto di telecamere al seguito per diventare la nuova coppia mediatica dell'anno.

Salvatore ha 29 anni, è nato a Chieti e ha vissuto a Francavilla con i genitori fino ai 22. Si è trasferito a Milano per lavoro e ha fatto il modello per i più grandi stilisti italiani. Ha sfilato a Milano, New York, Parigi, Londra. A Milano vive con suo fratello Cristiano.

Caratterialmente si definisce timido, diffidente e orgoglioso, tutti requisiti giusti per entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

E se un Angelucci scende dal trono, ne sale subito un altro. Si tratta proprio del fratello minore Cristiano, attualmente corteggiatore in un'altra delle puntate della trasmissione Uomini& donne.



22/02/2006 14.22