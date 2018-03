Elisa Di Eusanio nel cast del film "Tutta la verità" di Rai Uno

TERAMO. L'attrice teramana Elisa Di Eusanio è nel cast del film “Tutta la verità” di Cinzia Th Torrini, in onda in prima serata su Raiuno domenica 11 e lunedì 12 ottobre. Gli altri interpreti sono Vittoria Puccini (già protagonista della fortunata serie “Elisa di Rivombrosa”, firmata dalla stessa Torrini), Filippo Nigro e Daniele Pecci.

Nel film, che fonde insieme elementi del thriller e della storia d'amore raccontando la vicenda di una donna che, pur amando la sua famiglia, viene improvvisamente travolta dalla passione per il chirurgo che ha operato sua madre, Elisa interpreta il ruolo del vicecommissario Anita Sterbini (il braccio destro di Filippo Nigro), un'insolita poliziotta, ironica e solare grazie al suo essere fuori dagli schemi.

Elisa Di Eusanio è la protagonista anche della serie “Tutti Per Bruno” prodotta da Mediavivere, con Claudio Amendola e Antonio Catania, che andrà in onda nei mesi invernali su Canale 5 in prima serata (la data è ancora da stabilire). Dal thriller di “Tutta la verità” si passerà alla commedia più vivace. Elisa recita nel ruolo di Rita Troilo, personaggio tenero e al contempo rumoroso e stravagante, anche in questo caso una poliziotta ma in un contesto davvero esilarante. La serie ruota infatti attorno alle vicende, a tratti pittoresche, di un gruppo di insoliti poliziotti e vanta un grande cast, diretto da Francesco Pavolini e Stefano Vicario.

A dicembre, infine, Elisa Di Eusanio tornerà a calcare le scene teatrali con uno spettacolo in programma al teatro Argot di Roma. Si tratta di “Elisa Cruz”, un testo inedito scritto dal talentuoso autore Vincenzo Manna. La regia è invece di Andrea Baracco, giovane e promettente regista romano. Qui Elisa interpreterà il ruolo di una prostituta, dalla vita piuttosto contorta e perversa anche se a tratti mistica. Lo spettacolo sarà in scena all'Argot per quattro settimane, dall'8 al 23 dicembre, e potrebbe – è questo il progetto a cui sta lavorando l'attrice – fare tappa anche a Teramo.

Diplomata all'Accademia Nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico, Elisa di Eusanio, ventinove anni, vanta già prestigiosi riconoscimenti tra i quali, nel 2002 il premio Salvo Randone di Siracusa come migliore attrice giovane (presidente della giuria era Gabriele Lavia). A teatro ha debuttato ufficialmente nel 2004 con la compagnia di Carlo Giuffrè in “Miseria e Nobiltà, dove ha interpretato il ruolo di Gemma. Seguono numerose esperienze teatrali tra le quali “Le Squat” con Paola Gassman, “La Roccia” con Maddalena Crippa e “Sogno di una notte di mezza estate “ per la regia di Maurizio Panici. Elisa ha anche firmato la regia dello spettacolo “Mamuska” in memoria della madre, l'artista Mariella Converti, presentato a Teramo quattro anni fa. Nel cinema ha debuttato nel 2008 nel film “Come tu mi vuoi”di Volfango De Biasi, al fianco di Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis, ed ha vinto nel 2009 il premio come miglior attrice al festival internazionale di cortometraggi “Arcipelago” con il corto “Au Pair” di Giulio La Monica.

