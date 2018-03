Biodomenica, la domenica biologica di Piazza Salotto

PESCARA. Per una domenica intera piazza Primo Maggio, a Pescara, si trasformerà in un grande ‘campo' biologico in cui degustare olio, vino e prodotti della natura proposti direttamente dal produttore al consumatore.

L'amministrazione comunale ha accolto con favore la proposta dall'Associazione Italiana Agricoltura Biologica, e dalla Olis.

Ieri la conferenza stampa di presentazione con una rappresentante dell'Aiab e Michele Meomartino, responsabile del Circolo Olis.

Ci saranno 15 produttori abruzzesi e molisani, con 20 stand, che si sistemeranno sul lato sud della piazza, lato giardinetti, e sul lato nord dei parcheggi.

«Presso gli stand – hanno spiegato l'assessore Fiorilli e Meomartino – sarà possibile reperire i prodotti della nostra terra: olio e vino in particolare, ma anche prodotti derivati, frutta e verdura, tutto rigorosamente biologico».

Si tratta della decina edizione della manifestazione a livello nazionale, la quarta mostra-mercato a Pescara, che si propone di far conoscere il biologico e promuovere gli acquisti dei prodotti alimentari direttamente dai produttori, tramite la cosiddetta ‘filiera corta'.

«Non solo – ha proseguito Meomartino – la manifestazione punta anche a promuovere la costituzione di gruppi di offerta, di gruppi di acquisto, la diffusione del bio nella ristorazione collettiva, lo sviluppo dei mercati biologici e la conoscenza del ‘valore' etico di tali produzioni. Il nostro obiettivo – ha detto Meomartino – è quello di coinvolgere tutte le pubbliche amministrazioni a incentivare l'alimentazione biologica tra la popolazione, a partire dalle mense scolastiche dove comunque sono già state compiute scelte in tal senso».



