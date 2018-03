Tornatore e Morricone a Picciano per ricevere la cittadinanza onoraria

PICCIANO. Il Museo delle tradizioni e arti contadine di Picciano, la Medusa Film e l'amministrazione comunale organizzano per sabato una serata speciale all'insegna del grande cinema.

Nell'auditorium Sinopoli del museo, alle 21.15, sarà proiettato l'ultimo capolavoro di Giuseppe Tornatore, il film “Baarìa”, alla presenza del regista e di Ennio Morricone, autore della colonna sonora della pellicola presentata all'ultimo festival di Venezia.

Lo ha annunciato il il presidente della Fondazione, Franco Di Silverio, e il direttore del museo, Luca Di Silverio, insieme al sindaco di Picciano, Marino Marini, e all'assessore al Turismo, Massimo Longaretti.

Per l'occasione il Comune ha deciso di assegnare la cittadinanza onoraria sia a Tornatore che a Morricone per cui durante la serata di sabato sarà consegnato il riconoscimento a questi due grandi nomi.

«Un vero e proprio evento per Picciano – commentano il sindaco e Longaretti.

«Il Mutac – aggiungono i due amministratori – svolge sul nostro territorio un'attività impareggiabile e la presenza nel nostro paese di queste due personalità della cultura è solo l'ennesimo brillante risultato raggiunto. Abbiamo voluto, quindi, fissare questo momento, facendo sentire questi due ospiti davvero a casa loro, visto che l'appuntamento di sabato ci riempie di orgoglio. Siamo sicuri che questo avvenimento contribuirà, insieme a quelli che lo hanno preceduto, a far conoscere sempre più il museo e quindi il nostro comune, aumentando il numero dei turisti”.

Il programma della serata prevede la proiezione del film, alla presenza di alcune personalità della cultura oltre che dell'amministratore delegato di Medusa Film Gianpaolo Letta e del Direttore di produzione Mario Spedaletti. In omaggio a Giuseppe Tornatore sarà anche proiettato un filmato sulla sua carriera.



