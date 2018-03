Successo per il concorso fotografico a Nocciano

Si è svolto domenica 2 ottobre all castello medievale di Nocciano il Fotoraduno Regionale dei club fotografici aderenti alla Fiaf (Federazione Italiana Associazioni Fotografiche).

La manifestazione è stata organizzata e curata dall'Aternum Fotoamatori Abruzzesi di Pescara ed ha visto la partecipazione di oltre 15 sodalizi abruzzesi in rappresentanza di tutte le province.

Tantissime le presenze anche da fuori Regione .

Tre le mostre allestite si è fatta notare quella dal titolo “Racconta l'Abruzzo” con oltre 200 fotografie, “Emozioni e sensazioni della vecchia Europa” di Olga Micol De Caro e Fotografie dei Workshop con i Maestri: Roberto Rocchi, Adolfo Brunicci.

All'esterno tre lettori di portfolio Giorgio Tani, Filomeno Mottola e Giovanni Iovacchini hanno esaminato oltre trenta lavori presentati dai fotoamatori scegliendo poi i tre che sono stati premiati.

Il paese è stato invaso da migliaia di scatti fotografici che hanno immortalato gli angoli più suggestivi e ritratto i volti della gente e di alcune modelle. In esposizione anche l'editoria fotografica, antiquariato e usato. 3/10/2005 17.36