Parte "Aquilani", la nuova trasmissione di Tv1 e Teleponte

L'AQUILA. "Aquilani!" è il titolo della nuova trasmissione televisiva promossa e prodotta dall'agenzia Infonews dell'Aquila che sarà registrata mercoledì 2 settembre, alle ore 18.00 all'interno del teatro tenda allestito presso il centro di accoglienza di Collemaggio."Aquilani!", ideata e condotta da Carlo Gizzi, è prodotta grazie alla fattiva collaborazione della EDIMO Holding srl dell'Aquila e delle emittenti private Tv1 dell'Aquila e Teleponte di Teramo.La trasmissione intende offrire alla collettività aquilana, che al momento è ancora distribuita su gran parte del territorio abruzzese, un punto di incontro e di "identità" dove possono essere confrontate le idee di tutti e chiarite le questioni che ruotano attorno a questa vicenda che non ha molti pari nel mondo.Con questo "format” televisivo, della durata di 60 minuti, si intende realizzare un punto di incontro tra coloro che gestiscono i servizi pubblici e i portatori di interessi reali: in altre parole, si vuole mettere in relazione tra loro cittadini e amministratori nell'intento di dare voce soprattutto a coloro che non hanno la possibilità di farla sentire.All'interno della puntata sono previsti anche uno o due contributi filmati. Prevista anche la presenza di pubblico che può anche intervenire rivolgendo domande agli ospiti.Il parterre sarà costituito da persone che hanno un ruolo o una responsabilità nella vicenda della ricostruzione post-terremoto, oltre che da un giornalista o un opinion maker i quali verranno chiamati a rivolgere domande ai presenti.La location di ogni puntata sarà sempre diversa e ambientata in contesti che hanno a che fare con l'argomento trattato: una tendopoli, un cantiere del progetto C.A.S.E., una scuola, una struttura alberghiera che ospita gli sfollati...Alla prima puntata di "Aquilani!" parteciperanno il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente, il vice presidente del Consiglio regionale, Giorgio De Matteis, Emanuele Legge, psicologo della Asl dell'Aquila e Fabio Iuliano, giornalista del quotidiano il "Centro". E' stata assicurata anche la partecipazione di un esponente di spicco del Dipartimento nazionale di Protezione civile.Tema della prima puntata: "riaprono le scuole: si rientra".