Il 37° Raduno dell’Associazione Reduci Rimpatriati d’Africa

PESCARA, 19 Settembre '05 – Il 37° Raduno Nazionale dell'Associazione Reduci Rimpatriati d'Africa (ANRRA), dedicato quest'anno alle Navi Bianche, avrà luogo a Chieti e Pescara, nei giorni da Venerdì 23 a Domenica 25 Settembre '05. Alle ore 15 di Sabato 24, i partecipanti al Raduno saranno a Chieti, al Sacrario Militare Nazionale, mentre alle ore 10 di Domenica 23, saranno a Pescara, in Largo Madonnina (zona mercato ittico).

Di seguito, le fasi più salienti manifestazione, di cui al programma diramato dalla Federazione di Pescara dell'Associazione ANRRA, presieduta dall'Ing. Umberto Bozzini:

Venerdì 23 – Arrivo dei rappresentanti le varie sezioni al comando tappa, presso il G.H Montesilvano. Aperitivo di benvenuto del Presidente Nazionale Avv. Costabile. Dopo cena, ore 21, gemellaggio tra ANRRA, Pescara Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna, Presidente Col. Giovanni Scarpelli; proiezione videocassetta del Raduno a Cuneo, con sfilata al Palazzo dello sport dei granatieri con le divise d'epoca, dal 1659 ad oggi, con benedizione dell'Arcivescovo di Chieti Mons. Bruno Forte.

Sabato 24 – Ore 14, partenza per Chieti e visita al Sacrario Militare Nazionale, deposizione della corona d'alloro alla lapide dei caduti in AOI, e scoprimento delle lapidi in onore dei Carabinieri di Culqualber e ai Granatieri di Sardegna, collocate nel Parco delle Rimembranze. Ore 17.30, ricevimento presso il Comune di Pescara. Ore 18, deposizione di corona d'alloro al monumento ai Caduti in Piazza Garibaldi, con la partecipazione di autorità civili, militari e religiose.