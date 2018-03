Concerti e degustazioni, al via il "Rosciano in musica"

ROSCIANO. Anche il paese del Pescarese presenta un cartellone estivo di spettacoli, concerti e degustazioni di prodotti tipici locali.

Gli eventi, tutti gratuiti, avranno luogo in tutti i centri abitati del Comune ed ogni serata ospiterà un genere musicale diverso.

La prima edizione del festival musicale “Rosciano in musica” partirà il 4 agosto ed animerà Comune per 4 giorni sino all'8 di agosto.



IL PROGRAMMA



Rosciano, martedì 4 agosto

Ore 20.30: Esibizione del coro folkloristico cepagattese “Coro sotto la torre”, diretto dal maestro Luca Luciani

Ore 21.30: Concerto gospel del “Gospel sound machine”, diretto dal maestro Paolo Zenni, ospiti fissi della trasmissione Rai International “Cristianità”.



Località Villa Badessa, mercoledì 5 agosto

Ore 20.30: apertura straordinaria della chiesa di Villa Badessa con rito greco bizantino (Cattolico e non ortodosso) presentata dall'associazione culturale “Villa Badessa”.

Ore 21.30: Concerto jazz di “Michele di Torio Trio”, un piano trio di straordinaria caratura artistica (Umbria jazz, Stresa jazz, Ravello festival ecc.) composto da Michele di Toro al pianoforte, Yuri Golubev al contrabbasso e Marco Zanoli alle percussioni.



Località Villa San Giovanni giovedì 6 agosto

Ore 21.30: Rappresentazione teatrale dell'opera buffa in due atti di “L'elisir d'amore” di Gaetano Donizetti, da parte dell'associazione musicale “Haydn” di Sara Torquati, con la regia di Bruno Patricò, baritono di fama mondiale, direttore d'orchestra il maestro Christian Starinieri.



Località Piano Fara venerdì 7 agosto

Ore 21.00: “La cumbagnie de lu sole allavate”, gruppo musicale di studio e divulgazione di musica tradizionale abruzzese vincitori dell'Eurofolk 2008. La serata sarà accompagnata da degustazioni di prodotti tipici locali.



Località Villa Oliveti sabato 8 agosto

Ore 20.00: Maratona rock con l'esibizione del gruppo rock locale “Tush” e dei “Magnolia” e “Ligalive”, gruppi cover dei “Negrita” e “Ligabue”, conosciutissimi fra gli ambienti giovanili.



27/07/2009 11.24