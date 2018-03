Burattini e spettacoli teatrali a Palena al Villaggio dei Bambini

PALENA. È tutto pronto per il Villaggio dei Bambini, la manifestazione dedicata ai più piccoli che verrà inaugurata il prossimo 29 luglio al centro storico di Palena (Ch).

L'evento, giunto all'ottava edizione, durerà fino al due agosto ed è organizzato dall'associazione culturale Teatro dell'Aventino in collaborazione con il Teatro del Giardino di Guardiagrele, il comune di Palena e la provincia di Chieti.

Nei vari giorni di manifestazione sono previsti laboratori dedicati alle tecniche di costruzione di pupazzi e burattini. Tutto ciò con la finalità di avvicinare i bambini al mondo dell'animazione.

Ogni giornata, dal 29 luglio al 2 agosto, avrà il suo epilogo con uno spettacolo teatrale aperto a tutti. L'ottava edizione del Villaggio dei Bambini vedrà la partecipazione di compagnie teatrali provenienti da tutta Italia.

Quest'anno è stata inserita anche la rassegna nel circuito dei Teatri Montani, aggregazione nata tra il Teatro dell'Aventino ed il Teatro del Giardino.

La manifestazione è importante anche sotto il profilo della solidarietà. L'associazione teatrale infatti, nei giorni di evento, raccoglierà fondi da destinare all'Unicef. Secondo le intenzioni degli organizzatori, dunque, le colonne portanti della rassegna saranno divertimento, cultura e solidarietà.

I Teatri Montani contano al momento tre residenze comunali a Palena, Guardiagrele e Palombaro. All'interno delle stesse si sviluppano i cartelloni di stagione, corsi di recitazione, rassegne estive e tutte quelle attività finalizzate alla riscoperta del teatro.

Riguardo il programma del Villaggio dei Bambini, il 29 luglio appuntamento dalle 16.30 alle 17.30 per la presentazione del programma e per la sfilata lungo il Corso di Palena. Dalle 21.00 spettacolo teatrale “La Fame di Arlecchino”, portato in scena dalla Bottega Teatrale di Torino.

Il giorno seguente dalle 16.00 per due ore è previsto il laboratorio di costruzione dei burattini. Alle 21.00 “Pulcinella e le streghe di Benevento” verrà interpretato dalla Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia.

Il 31 luglio dalle 16.00 nuovo appuntamento con il laboratorio di costruzione dei burattini. Alle 21.00 spettacolo teatrale “il Galeone dei Pirati” del Teatro dell'Aventino di Palena.

Il primo agosto 16.00-18.00 costruzione di burattini e dalle 21.00 luci accese su “la Gabbianella e il Gatto”, portato in scena da Teatri Montani e prodotto della collaborazione tra Tda Palena e Tdg di Guardiagrele.

Il due agosto, per la conclusione della manifestazione, dalle 16.00 consueto appuntamento con la costruzione di burattini e dalle 21.00 spettacolo teatrale “il Dottore Innamorato” interpretato dai Burattini della Commedia di Modena.

