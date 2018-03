"Calici & sapori sotto le stelle" a Casacanditella

CASACANDITEALLA. Nel cuore delle colline teatine, tra la Majella ed il mare, si rinnova la manifestazione “Calici & sapori sotto le stelle”, arrivata alla quarta edizione, che si svolgerà nella splendida e caratteristica cornice del centro storico e per le vie del borgo.Il Comune, sostenuto da Provincia di Chieti, Città del Vino ed Unione dei Comuni delle Colline Teatine, propone un vero e proprio “itinerario del gusto” che ciascun visitatore potrà percorrere per intero alla scoperta delle tradizioni enogastronomiche di Casacanditella.Sarà una serata magica dal profumo di altri tempi che accoglierà numerosi turisti ed amanti della buona cucina abruzzese di un tempo nel centro storico del paese dove potrete trovare numerosi stand gastronomici che propongono menù tipici quali peperoni arrosto, sagne e ceci, “pallotte casce e ove”, “pizz' e foje”, porchetta, trippa, arrosticini, spezzatino d'agnello, coniglio, salsicce e tante altre bontà della tradizione locale. Immancabile l'eccellente vino delle aziende vinicole locali e l'esposizione degli artigiani ed espositori di ricami, tombolo, ceramiche, decoupage, pelletteria, bigotteria, legno, dipinti, foto, pietra, swarovski, libri, arti grafiche, vetro, abbigliamento, erboristeria, fiori e addobbi, cosmetica vegetale; produttori di olio, salumi, formaggi, miele, sott'olio, confetture, dolci tipici.Previsti anche spettacoli folkloristici come quello degli Sbandietarori e musici Città di Lucera che animeranno le strade dell'antico borgo; l'esibizione di ben sette gruppi musicali dislocati lungo il percorso enogastronomico e a conclusione della serata ci sarà il famoso e caratteristico ballo della Pupa: una serata che farà rituffare tutti nelle atmosfere dell'antico Abruzzo.La manifestazione, proprio per il successo avuto negli scorsi anni, quest'anno sarà prolungata per tutta la notte, dal tramonto all'alba, una notte di gastronomia, folklore, musica, arte, sapori e vino, che si concluderà con la distribuzione, a tutti gli ospitiche faranno l'alba, di cornetti caldi offerti dai pasticceri locali e caffè offerto dall'Assessore Gualtieri.«“Calici e sapori sotto le stelle” - spiega l'assessore alla Cultura, Annamaria Gualtieri, che l'ha inventato – costituisce una felice tradizione per il nostro paese che per una sera torna ad essere centro del comprensorio in una magia di sapori, odori, suoni e colori che ci ricorda i bei tempi andati che non moriranno mai nei nostri cuori. L'organizzazione di questa manifestazione è fortemente sostenuta da tutta la cittadinanza che collabora alla realizzazione della serata. Insieme a tutta l'amministrazione comunale e al nostro primo cittadino prof. Bruno Della Pelle, valorizzeremo sempre più questo evento poiché rappresenta l'espressione del sentimento e appartenenza alle belle tradizioni del nostro paese che valgono certamente la pena di vivere e tramandare».25/07/2009 10.15