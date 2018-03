Parte oggi la prima di cinque serate del Lanciano Music Fest

LANCIANO. Oggi a partire dalle ore 21.30 aprirà i battenti l'edizione estiva di Lanciano Music Fest. La manifestazione stilistica e musicale, nata per promuovere artisti frentani, si articolerà in cinque serate, il 16 e 30 luglio, l'11 ed il 26 agosto ed infine il 13 di settembre.

Le serate di luglio ed agosto si svolgeranno in angoli suggestivi del centro storico e commerciale lancianese. Prevista la musica del rock dialettale, jazz, acustica ed etnica. A settembre invece è fissato il grande concerto all'interno della tradizionale “Nottata” del 13. I protagonisti saranno i chitarristi frentani dagli anni 60 ad oggi, coadiuvati da varie band che si alterneranno sul palco di Piazza Plebiscito.

Questa sera l'appuntamento è per le 21.30 a corso Trento e Trieste traversa Oplaco Obsidus con i gruppi ThislnCanto e Su2Piedi. Il primo, tra il popo, blues, soul e funk, è formato da Giuseppe Micolucci, Stefano Barbati, Silvia Di Lello e Monica Micolucci. Su2Piedi invece, composto da Stefano Di Matteo e Paola Ceroli, spazia dalla tradizione folk americana a quella leggera italiana.

Il 30 luglio prossimo, ore 21.30, sarà la volta del DuoDiVa e del Cuarteto del Angel che si esibiranno alla Fonte del Borgo.

L'11 agosto, stesso orario, la piazzetta di San Nicola ospiterà il Walter Gaeta Soundtrack Trio e Mark Pellegrini Trio. Il 26 del medesimo mese appuntamento alle 21.30, alla via dei Frentani terrazzino Vigili Urbani, con CLP e Adriano Tarullo sband. Chiusura il 13 settembre a mezzanotte a Piazza Plebiscito con la Lanciano Guitar Night, la storia della chitarra frentana.



16/07/2009 14.29