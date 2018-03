Parte la prima stagione di prosa al Comunale di Teramo

A novembre debutterà la prima stagione di prosa 2005/2006 al teatro comunale di Teramo. Paolo Ferrari, noto attore italiano è stato designato quale direttore artistico dell’evcento. Il calendario è fitto di interessanti opere. Ecco il calendario completo.





Mercoledì 16 novembre

Compagnia di prosa “Diritto e Rovescio”

SOSTIENE PEREIRA

di Antonio Tabucchi

versione teatrale di Gianni Guardagli e Teresa Pedroni

con PAOLO FERRARI

regia di Teresa Pedroni







Giovedì 24 novembre

La Fabbrica 1999 srl – Politeama srl QUELLA DEL PIANO DI SOPRA

di Pierre Chesnot

con SANDRA COLLODEL e PINO QUARTULLO

scene di Alessandro Chiti

regia di Gigi Proietti





Lunedì 5 dicembre

Compagnia delle Indie Occidentali

LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

di Tennessee Williams

traduzione di Gerardo Guerrieri

rielaborazione di Giorgio Albertazzi

con MARIANGELA D'ABBRACCIO, LUIGI DI BERTI, ISA BARZIZZA musiche di Giacomo Zumpano

scene di Alessandro Chiti

costumi di Mariarosaria Donadio

regia di Francesco Tavassi





Martedì 20 dicembre

Grande Profilo

DUE SCAPOLI E UNA BIONDA

di Neil Simon

con FRANCO OPPINI, NINI SALERNO, BARBARA TERRINONI

scene di Eugenio Liverani

costumi di Teresa Acone

musiche di Patrizio Fariselli

regia di Alessandro Benvenuti



Giovedì 12 gennaio

Compagnia Lavia LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

con TULLIO SOLENGHI

scenografia di Carmelo Giammello

costumi di Andrea Viotti

progetto di Luci Pietro Sperduti

Elaborazioni musicali di Riccardo Benassi

regia di Matteo Tarasco





Giovedì 19 gennaio

Nuova Scena, Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna

ZIO VANJA

di Anton Cecov

versione italiana di Nanni Garella in collaborazione con Nina Checovskaja

con ALESSANDRO HABER, MANUELA MANDRACCHIA, UMBERTO BORTOLANI, NANNI GARELLA, OLGA

GHERARDI scene di Antonio Fiorentino

costumi di Claudia Pernigotti

luci di Gigi Saccomandi

regia di Nanni Garella





Martedì 7 febbraio

Mercoledì 8 febbraio

Teatro Stabile del Veneto

URFAUST

di Johann Wolfgang Goethe

traduzione di Giovanni V. Amore

con UGO PAGLIAI, PAOLA GASSMAN, IVAN CASTIGLIONE, KATI MARKKANEN scene di Paolo Giacchero

costumi di Silvia Aymonino

luci di Sandro Sussi

regia di Andrea Liberovici





Giovedì 23 febbraio

Compagnia Marina Malfatti e Emmevu Teatro

LE SORELLE MATERASSI

di Aldo Palazzeschi

con MARINA MALFATTI e SIMONA MARCHINI regia di Maurizio Nichetti



Martedì 14 marzo

Mercoledì 15 marzo

Teatro Ambra Jovinelli e Compagnia della Luna

CONCHA BONITA

Commedia fantastica in musica

libretto di Alfredo Arias e Renè de Ceccatty

versione italiana di Cerami & Piovani

con GENNARO CANNAVACCIUOLO, RAFFAELE LATAGLIATA, SIBILLA MALARA, ALEJANDRA RADANO, CATHERINE RINGER, GIANFRANCO VERGONI, GABRIELLA ZANCHI

Orchestra Aracoeli diretta da Enrico Arias

musica di Nicola Piovani

regia di Alfredo Arias



Mercoledì 19 aprile

Giovedì 20 aprile

Diana OR.I.S.

IL MEDICO DEI PAZZI

di Eduardo Scarpetta

con CARLO GIUFFRE', PIERO PEPE, MONICA ASSANTE DI TATISSO, RINO DI MAIO, ANTONELLA LORI, ALDO DE MARTINO

scene Aldo Buti

costumi Giusi Giustino

musiche Francesco Giuffrè

regia Carlo Giuffré TEATRO E SOLIDARIETA'



Fuori abbonamento



Mercoledì 26 ottobre

per l'U.N.I.T.A.L.S.I. sez. di Teramo

S ONO TORNATO NORMALE, SHOW

con Teo Teocoli





Mercoledì 14 dicembre

per la CRI Sez. Femminile di Teramo

Mario Smeriglio presenta

EDITH PIAF

(L' hymne à l' amour)

commedia musicale di Giuseppe Manfridi

con ANTONELLA STENI e PAOLO MALCO

scenografia di Veronica Rosafio

costumi di Giuseppe Tramontano

musiche di Dimitri Scarlato

regia di Carlo Lizzani



Per i possessori dell'abbonamento alla Stagione Teatrale, biglietto ridotto per entrambi gli spettacoli