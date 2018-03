Estate pennese, teatro, sport e maccheroni

PENNE. Come molti comuni e borghi storici, anche a Penne quest'anno ci sarà un cartellone ricco di eventi per animare la bella stagione nella cittadina pedemontana.L'Estate Pennese avrà infatti un calendario di manifestazioni che intratterrà fino a metà settembre cittadini e visitatori della città.«La caratteristica del calendario di questa stagione estiva - spiega l'assessore alla cultura, Remo Evangelista - è rappresentata dalla presenza di numerose associazioni cittadine che cureranno la maggior parte delle iniziative in programma».Tra le tante iniziative, grande spazio avranno gli spettacoli teatrali, con il debutto a fine agosto della nuova associazione teatrale cittadina “Compagnia dell'Orfeo folle”.Da segnalare la rassegna cinematografica in varie piazze del centro storico, con la proiezione nel chiostro di San Domenico del film “Non lo so” dei fratelli Di Felice ambientato a Penne.Ci saranno inoltre la terza edizione di "Jazz and Wine" al museo archeologico "Leopardi"; la nona edizione della Sagra dei maccheroni della trebbiatura, in località Roccafinadamo; gli eventi sportivi, con il torneo Multisport (beach volley, basket 3vs3, gladia goal, calcio tennis, arrampicata ed altre attività sportive), l'immancabile appuntamento di fine luglio con la "Notturna pennese" di podismo, giunta alla 26ª edizione, e il tradizionale Torneo di basket di fine agosto.«E' un cartellone rivolto a tutti i gusti, che abbraccia diversi ambiti – commenta l'assessore Evangelista - cultura, intrattenimenti musicali e teatrali, cinema e sport. Sono stati programmati due mesi di iniziative, da metà luglio a metà settembre. Vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno accolto il nostro invito a collaborare e gli sponsor che hanno voluto contribuire all'organizzazione delle manifestazioni».s.t.LUGLIO 200910 luglio ore 21.00 - Chiostro S. Domenico - MUSICASaggio di Studio, a cura dell'Ass. D.A.M. Scuola di Musica “Le Muse”11 luglio ore 21.00 - Chiostro S. Domenico - CONCERTO“Convegno-Concerto per la Marchesa Anna De Caesaris Castiglione”, a cura dell'Ass. D.A.M. Scuola di Musica “Le Muse”16 luglio ore 21.00 – Chiostro S. Domenico - TEATRO E MUSICOTERAPIA8a contro lo stigma la malattia mentale e il pregiudizio, “Una finestra sulla vita” Regia Prof. Augusto D'Incecco, a cura del Centro Diurno di Psichiatria - Penne22-23-24 luglio ore 21,00 - Area Parcheggi S. Francesco - MUSICAKebab Dancing Night, a cura dell'Ass. D.A.M. Scuola di Musica “Le Muse”25 luglio ore 17,00/21,00 - Centro Storico “26ª NOTTURNA PENNESE”Ass. Amatori Podisti Pennesi26 luglio ore 21.00 – Area Belvedere - TEATRO DIALETTALEversione in dialetto Pennese della commedia “Non ti pago” di Eduardo De Filippo, a cura Ass. PULSAR27/7 - 9/8 Piano parcheggi inferiori S. Francesco - MULTISPORT28 luglio ore 21.00 – Area Belvedere - CANTONoi per l'Abruzzo “Gruppo Koinè”, a cura dell'Amministrazione comunale Baby29 luglio ore 21.00 – Area Belvedere - TEATRO DIALETTALE“La libertà costa cara” di Mario Verdecchia, a cura dell'Ass. “Lu Passatempe”30 luglio ore 21.00 -Chiostro S. Domenico - CINEMA“Il Professore che sapeva troppo” di Isabella D'Armi, Scuola Media Paratore31 luglio ore 21.00 – Cortile Museo Archeologico“JAZZ AND WINE”AGOSTO 20091 agosto ore 21,00 - Area Belvedere - TEATRO“Tutti in scena” Regia di F. Ronconi e T. Di Giorgio (Teatro del Paradosso), a cura dell'AUSER2 agosto ore 10.00 - Collemaggio di Penne - GARA CINOFILA2° Trofeo Cinofilo “Città di Penne”, a cura Amici Cinofili Vestini2 agosto ore 21,00 – Area Belvedere - CANTO“3° Festival Musicale”, a cura dell'Istituto Comprensivo Paratore3 agosto ore 21.00 - Chiostro S. Domenico CONCERTO BANDISTICOMusica per Banda, a cura Banda Città di Penne4 agosto ore 21.00 - Chiostro S. Domenico - CONCERTOa cura della Corale Pulsar5-6-7 agosto ore 20.00 - Via Martiri Pennesi - SAGRA“E...state con la Società Operaia”, a cura della Società Operaia “D. Aliprandi”7 agosto ore 20.30 - Piazza S. Francesco - FESTA IN MASCHERA“Carnevalata Pennese”, a cura di PennEventi8 agosto ore 21.00 - Piazza Luca da Penne - CABARET“La Corrida”, a cura di PennEventi9 agosto ore 21.00 - Area Belvedere - DANZA“Notte di Danza”, a cura del Centro Studi Danza Vestale - Penne, Direttore M° Marco Della Valle e Compagnia d'Arte Danzabruzzo10 agosto ore 21.00 - Area Belvedere - BALLO“Ballando con l'AUSER”12/15 agosto ore 21.00 - Villa Comunale - MUSICAEsibizioni Bands Locali15/19 agosto ore 21,00 Piazze cittadine RASSEGNA CINEMA D'AUTORE15/08 Parco del Sole “Space Buddies Super cuccioli nello spazio” (Ragazzi)16/08 Chiostro S. Domenico “Non lo so”17/08 Piazza Duomo “Appaloosa” di Ed Harris (Western)18/08 Piazzetta S. Chiara “Questo piccolo grande amore” di R. Donna (Musical)19/08 Piazzetta S. Comizio “Australia” di Baz Luhrmann (Avventura)20/23 agosto In località ROCCAFINADAMO“9ª SAGRA DEI MACCHERONI DELLA TREBBIATURA”Trebbiatura, “9° Trofeo Concia del Grano”, gare dimostrative di taglio della legna con lo stuccone e motosega, nelle quattro serate saranno presenti artigiani che realizzeranno oggetti dell'arte e della tradizione contadina. Raduni di: Fiat 500, auto e moto storiche, trattori d'epoca, a cura dell'Ass. Cult. Penne Medievale e del Circolo Mestieri e Giochi Medievali - Gruppo di Roccafinadamo24 agosto ore 21.00 - Chiostro S. Domenico - MUSICAL“FAME” a cura dell'Ass. D.A.M. Scuola di Musica “Le Muse” e Scuola di Danza Vestale25/30 agosto ore 20.00 Festival della BIRRRRR28 agosto ore 21.00 - Chiostro S. Domenico - TEATRO“La Giornata di un nevrastenico” di Dino Campana, a cura dell'Ass. Cult. “Compagnia dell'Orfeo Folle”30 agosto ore 21.00 - Area Belvedere - TEATRO DIALETTALE“Nin fa male ca è piccate, nin fa bene ca è spricate” di Autori vari, a cura dell'Ass. Cult. “Stacche la spine”28/31 agosto Parcheggio Circonvallazione A. MoroTorneo di BasketSETTEMBRE 200910/13 Settembre ore 21.00 - P.zza XX Settembre Area BelvedereFESTA DEL LAVOROgiovedì 10 N'DUCCIO e Mediterranea Guitar Triovenerdi 11 Teatro/Documento dedicato ai morti sul lavoro “La classe operaia non va in paradiso” a cura di William Zolasabato 12 I pennesi “Vurre Vurre” e “La balera di Lucio Cupido”domenica 13 “Tributo a Fabrizio De Andrè” con Antonello Persico e gli Arbor19 Settembre ore 21.00 - Chiesa S. Giovanni Evangelista - CONCERTO“Rassegna di Cori” con la partecipazione di Cori di altre regioni, a cura della Corale Monte CamiciaEVENTIMOSTRA FOTOGRAFICA“Un Viaggio Fotografico 5”, di Carlo Pilone - Salvatore Pancione - Paolo Saccodal 5 al 20 Settembre dalle ore 16.00 alle ore 20.30, Chiesa S. Giovanni Battista15/07/2009 10.56