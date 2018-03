Atessa: presentato il calendario delle manifestazioni estive

ATESSA. Si comincia mercoledì 8 luglio con il Concorso nazionale per bande musicali, intitolato al maestro Di Iorio, che si chiude il 12 luglio: ogni sera un concerto.Poi si va avanti fino a tutto il mese di agosto: sono 40 giorni di manifestazioni di vario genere, un cartellone estivo nutrito nonostante le difficoltà economiche di Atessa, come di tanti altri Comuni.«Insomma una risposta a quanti gufavano che quest'anno sarebbero saltati gli appuntamenti estivi»: c'è una piccola notazione polemica del sindaco Nicola Cicchiti che insieme all'assessore al ramo ha presentato il programma delle iniziative che allieteranno le serate degli atessani e dei turisti che risalgono dal mare.Si va dai Giochi per bambini, alla Festa del contadino a Monte Marcone, ad Atessa in Jazz, ormai un classico del settore.Poi il grande appuntamento delle Corti Antiche, rassegna gastronomica itinerante, le iniziative per i quattro giorni di Ferragosto e a chiudere a fine agosto le giornate organizzate dalla locale Banca di Credito Cooperativo .«Siamo stati attenti alle spese – spiega l'assessore Vincenzo Pellegrini – ma siamo riusciti lo stesso ad organizzare un'estate attraente. Intanto cominciamo bene con le migliori Bande musicali e con una serie di concerti di qualità».06/07/2009 16.53