Stasera nuove inquiline nella casa del Grande Fratello

Ancora novità nella casa del Grande Fratello. Stasera faranno ingresso dalla porta rossa due nuove concorrenti che destabilizzeranno certamente gli equilibri creatisi tra i vari protagonisti.

Ma l'ingresso riserva una sorpresa nella sorpresa. Le due concorrenti sono, infatti, madre e figlia, di 39 e 20 anni ma dovranno mantenere il loro segreto di parentela almeno fino a giovedì prossimo. Non sarà facile nascondere un legame tanto stretto, ma queste sono le regole del gioco.

E sempre stasera verranno messi all'asta sul famoso sito ebay i due quadri disegnati rispettivamente da Nababbi e Tapini durante la prova settimanale: base d'asta 1 euro a quadro, si chiuderà il prossimo giovedì e il ricavato delle vendite sarà devoluto a quattro associazioni Terre des hommes Italia, AI.BI., Project Malawi e Telefono azzurro.

Il pubblico da casa in queste ore sta decidendo chi mandare a casa (la propria) tra i cinque nominati. A chi toccherà fare i bagagli e abbandonare telecamere e bunker tra Simon, Man-Lo, Rosario, Simona e Leila?

E per San Valentino non sono mancate le sorprese per i coinquilini. Un aereo ha sorvolato la casa di Grande Fratello con un messaggio d'amore: «Laura ti amo. Gigi».

I ragazzi sono andati in giardino per assistere alla sorpresa che il fidanzato calciatore ha voluto fare per la sua bella dietista toscana nel giorno post San Valentino. Laura si è commossa e baciando l'anello che il giocatore le aveva regalato prima che entrasse nella casa ha guardato al cielo e ha commentato: «Appena esco ti sposo».

Ancora aperto, invece, il toto trans. Con il passare delle settimane il mistero si infittisce anche se qualche piccolo segnale arriva proprio dalla casa. Ad inizio settima, infatti, la bella Leila (al centro del pettegolezzo), ha indossato un paio di scarpe con tacco alto. Fabiano, guardandola stupito, le ha dato del trans, e senza volerlo, ha alimentato ulteriormente l'ipotesi che volevano la bella tunisina protagonista del sondaggio mediatico più in voga in queste settimane.

16/02/2006 9.18