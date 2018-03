Venerdì concerto a Piazza Duomo a L’Aquila

L'AQUILA. In occasione del concerto di questa sera a piazza Duomo, l'accesso al pubblico da corso Federico II verso la piazza stessa sarà interrotto alle ore 17.

L'iniziativa è stata realizzata dalla Rai, in accordo con la Protezione civile nazionale e con il sostegno del Comune dell'Aquila.

Allo spettacolo assisteranno 200 spettatori, scelti tra coloro che risiedono nelle tendopoli più lontane dal centro storico a est e a ovest del territorio comunale e che hanno dato la disponibilità partecipare all'iniziativa.

Per ragioni di sicurezza, non saranno consentiti altri accessi alla piazza.

La manifestazione sarà trasmessa integralmente, in prima serata, nella regione Abruzzo, sulle frequenze di Raitre e dunque potrà essere vista in tutti i campi.

Inoltre alle 21.20, su Raiuno, uno speciale di Porta a Porta dal titolo "1959-2009: l'Italia che vuole vincere", effettuerà alcuni collegamenti da piazza Duomo.

La serata, che vuole essere un ulteriore contributo della nota trasmissione televisiva di Raiuno per la ricostruzione dell'Aquila, sarà presentata da Milly Carlucci e vedrà la partecipazione dell'Orchestra sinfonica abruzzese (diretta da Vittorio Antonellini), di Claudio Baglioni, di Michele Placido, del tenore abruzzese Piero Mazzocchetti e dell'aquilana Simona Molinari.

Il concerto, hanno commentato con soddisfazione dal Dipartimento della Protezione Civile, «rappresenta uno straordinario momento di vita culturale, come tanti ne ha accolti la storia dell'Aquila, ricco teatro di iniziative e di eventi capace di coinvolgere i diversi interessi del pubblico».





03/07/2009 9.10