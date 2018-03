Il tour di Tiziano Ferro approda a Teramo

TERAMO - Partito il 18 Aprile da Rimini, il tour di Tiziano Ferro, da oltre cinque mesi a vertici della classifica di vendite con l'album “Alla mia età”, raggiunge anche l'Abruzzo.Lo spettacolo ha già fatto tappa nelle città più importanti d'Italia registrando il ‘sold out' a Torino, Firenze, Padova, Brescia, Genova, Milano, Caserta e Perugia; il prossimo 8 luglio si appresta a giungere a Teramo dove la vendita dei biglietti sta già facendo supporre anche per questa data il pienone.In questi 7 anni ha avuto un percorso artistico in continua ascesa, ha visto realizzato il suo sogno di vivere di musica, le sue canzoni hanno fatto il giro del mondo dandogli una popolarità, soprattutto in Spagna e Sudamerica, che non si aspettava, forse, ma che certamente gli ha dato modo di vivere in mezzo a realtà completamente diverse offrendogli una visione del mondo e una mentalità più aperte.«Per il suo quarto tour Tiziano Ferro – ha affermato Stefano D'Incecco dell'Alhena Entertainment di Pescara organizzatrice dell'evento musicale in collaborazione con l'Agenzia New di Teramo e The Base di Roma - ha voluto esagerare puntando su una produzione di livello internazionale e su uno spettacolo che, oltre alla forza delle sue canzoni, offre un contorno ricco di sorprese e di effetti scenici. Durante le due ore di concerto previste a Teramo l'artista presenterà 24 brani tra cui canzoni dei precedenti album ‘Rosso relativo' (L'Olimpiade, Rosso Relativo, Xdono), ‘111' (Imbranato, Ti voglio bene, Sere nere, Xverso, Non me lo so spiegare), ‘Nessuno è solo' (Stop dimentica, Ed ero contentissimo, E fuori è buio, E Raffaella è mia, Ti scatterò una foto) che verranno eseguite accanto a tutte quelle dell'ultimo album ‘Alla mia età' che sono già entrate nel cuore delle migliaia di fan».Con l'artista di Latina arriveranno a Teramo anche 60 tecnici specializzati, una ventina di automezzi, tra cui 5 articolati, per il trasporto delle attrezzature, una cucina al seguito, 4 cambi di look studiati per il live da Dolce & Gabbana, 6 musicisti, 2 coriste e 2 straordinari breaker, tutto per preparare un concerto di livello internazionale che si preannuncia indimenticabile.Sul palco, accanto a Tiziano Ferro ci saranno anche Mylious Johnson alla batteria, Pino Saracini al basso, Davide Tagliapietra e Alessandro De Crescenzo alla chitarra, Cristian Rigano alle tastiere, Leo Di Angilla alle percussioni, Karima Machehour e Mary Montesano al coro e i due più noti breaker a livello internazionale, Cico e Footzbeul che porteranno un po' della loro arte metropolitana sul palco.I biglietti per il concerto di Tiziano Ferro (tribuna 46 euro, prato, curva sud e distinti 34,50 euro) possono essere acquistati anche on line.Chi vorrà seguire Tiziano anche nelle prossime date, lo toverà il 10 Luglio a Cattolica ed il 12 a Venaria (TO). A conclusione del tour anche 3 date negli States ed in Canada, segno del vivo apprezzamento che viene anche da oltre oceano per lui.s.t. 7/1/2009