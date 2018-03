Lanciano Estate 2009. Dal giugno a settembre centinaia di appuntamenti

LANCIANO. Dal 25 giugno al 12 settembre aprirà i battenti l'edizione 2009 di Lanciano Estate. La manifestazione anche quest'anno ha l'obiettivo di fornire ai visitatori una grande varietà di appuntamenti, arricchiti dalla presenza nella città frentana dei Giochi del Mediterraneo. Sono previsti concerti, mostre, teatro all'aperto, degustazioni, serate danzanti, animazione e letture per i più piccoli.Le parole d'ordine per l'edizione 2009, fanno sapere gli organizzatori, sono varietà e leggerezza, con l'obiettivo di coinvolgere un target di pubblico variegato cercando di soddisfare ogni esigenza e gusto personale.La manifestazione punterà inevitabilmente sulla valorizzazione del territorio, mostrando gli angoli più belli e suggestivi di Lanciano che diventeranno palcoscenico degli eventi.Quest'anno si ripropone la 13esima edizione di “Percorsi. Interventi d'arte nella città vecchia”, che vedrà la partecipazione di diversi artisti aquilani insieme ai concerti del Lanciano Music Fest.Previste in tal senso diverse manifestazioni incentrate sulla musica. È fissato infatti l'appuntamento con la quarta edizione di Lanciano Blues Festival ed i collaudati “Corsi Musicali Estivi.Riconfermate, dopo il buon successo delle stagioni passate, le iniziative per i più piccoli quali “la villa delle Meraviglie 2009” in collaborazione con il comitato Feste di Settembre, la quarta edizione de “l'isola che non c'è” oltre ad altri incontri di animazione, letture e rappresentazioni teatrali. Tutte le manifestazioni per i più piccoli sono organizzate dall'associazione culturale Emeis.Il programma estivo frentano si concluderà a settembre con gli eventi della Settimana medievale e la 28esima edizione della Rievocazione Storica dell'investitura del Mastrogiurato. Questa è organizzata dall'associazione culturale il Mastrogiurato. Il 12 settembre, a conclusione di tutto, concerto dedicato al compleanno della città di Lanciano ad appannaggio dell'associazione Lu Cantastorie.25/06/2009 9.29