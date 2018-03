Sabato il mega concerto "Corale per il popolo d’Abruzzo"

ROMA. Sempre più ricco il programma di “corale per il popolo d'Abruzzo” (www.coraleperilpopolodabruzzo.com), il concerto-evento che andrà in scena sabato 20 giugno allo stadio olimpico di Roma, una serata di grande musica italiana e di solidarietà in favore della popolazione abruzzese colpita dal terremoto.Giuliano Sangiorgi (Negramaro) e Mauro Pagani, ideatori/promotori con Jovanotti della prima iniziativa benefica del mondo musicale a sostegno dell'Abruzzo, hanno deciso di cantare per la prima volta live il brano “Domani 21/04.2009” proprio sul palco con tutti gli artisti del concerto-evento.Prima di arrivare a questo momento così musicalmente suggestivo, il pubblico dello Stadio Olimpico si godrà una serata di belle e famose canzoni grazie ad artisti che hanno segnato pagine importanti nella storia della musica italiana.Ad oggi il cast artistico di “corale per il popolo d'Abruzzo” è composto da Renato Zero, Ivano Fossati, Fiorella Mannoia, Antonello Venditti, Claudio Baglioni, Pino Daniele, Gianni Morandi, Lucio Dalla e Gigi D'Alessio, con ospiti d'eccezione come Mario Biondi, Alex Britti, Cristiano De Andrè, quattro grandi Maestri (Ennio Morricone, Nicola Piovani, Renato Serio e Armando Trovajoli) e una grande coppia di attori (Sabrina Ferilli e Christian De Sica).Condotta da Serena Dandini e Giorgio Panariello, quella di sabato si preannuncia una serata di interpretazioni uniche, duetti e collaborazioni musicali irripetibili che faranno di questo evento un concerto che rimarrà nella storia del mondo musicale, di quel mondo che si impegna per il sociale grazie alla disponibilità, alla generosità e all'entusiasmo di artisti e strutture coinvolte nell'organizzazione e nella promozione.Il concerto-evento si propone come scopo la raccolta fondi a favore dell'Università degli Studi dell'Aquila di cui si è fatto garante il Magnifico Rettore, Ferdinando Di Orio, sia per l'attuazione dei progetti a sostegno dell'Università sia per l'utilizzo dei fondi.Quest'ultimi, tra l'altro, verranno inseriti nel bilancio dell'Ateneo abruzzese in un capitolo con finalità vincolata. La raccolta fondi si concretizzerà con l'incasso della serata (al netto delle spese vive) e con i versamenti presso il Conto Corrente intestato all'Università degli Studi dell'Aquila (IBAN: IT80T0300203601000400240569, causale “corale per il popolo d'Abruzzo”).Tutti coloro che collaborano alla realizzazione lo fanno a titolo gratuito.Lo spettacolo avrà inizio alle ore 19.30 (apertura cancelli: ore 16.30). Questi i prezzi dei biglietti: Tribuna Monte Mario centralissima: € 100,00, Tribuna Monte Mario centrale: € 70,00, Tribuna Monte Mario laterale: € 50,00, Prato: € 25,00, Distinti sud-ovest: € 25,00, Distinti nord-ovest: € 25,00, Curva sud: € 25,00, Curva nord: € 25,00, Diversamente abili: € 25,0018/06/2009 15.57