Dal 18 al 21 giugno ad Atri il Festival del Reportage con i migliori reporter

ATRI. Si aprirà giovedì 18 giugno 2009 iol festival del Reportage di Atri con una cerimonia di inaugurazione prevista dalle ore 18.30 con le istituzioni. In quella occasione si presenteranno tutte le mostre e si illustrerà il ricco programma di eventi, dibattiti, proiezioni e gallerie fotografiche.

Un programma ricco di nomi importanti del giornalismo di guerra e non con spunti interessanti che potranno proporre approfondimenti utili per conoscere meglio la vita di luoghi lontani del mondo e meglio la vita del reporter.

Di seguito tutto il programma con gli appuntamenti.



GIOVEDI' 18 GIUGNO 2009



Ore 18,30 - Cerimonia di apertura del Festival

Teatro Comunale



Ore 21,30-01,00 - Inaugurazione di tutte le mostre



Ore 24,00 - Il libro del comodino

Lettura di Vanni De Lucia da “Più scuro di mezzanotte” di Salvo Sottile, alla presenza dell'autore.

Corte di Palazzo Cherubini





VENERDI' 19 GIUGNO 2009



Ore 15,30 - Ore 3.32: i fotografi del terremoto

I fotografi della mostra “Ore 3.32” - che hanno testimoniato i soccorsi e la solidarietà nei giorni immediatamente successivi al terremoto in Abruzzo - dialogano con Renata Ferri (photo editor Io Donna), curatrice della mostra.

Teatro Comunale



Ore 15,30 - Istanti di un tempo lungo

Giorgia Fiorio e Kathryn Cook presentano i loro lavori recenti in un confronto sul metodo e le finalità di una ricerca fotografica personale legata a progetti a lungo termine. Introduce Giovanna Calvenzi (photo editor Sportweek).

Teatro Ravasco



Ore 18,30 - Il Signor GBG

“Slide show” di Gianni Berengo Gardin presentato dall'autore stesso e introdotto da Gabriele Basilico.

Teatro Ravasco



Ore 18,30 - Nazioni Disunite

Le polemiche tra ONU e Italia sul “respingimento” a chiudere un decennio di incomprensioni e polemiche.

Intervengono:

Andrea Angeli, Portavoce Unione Europea in Afghanistan

Mimmo Candito, Presidente Reporter Senza Frontiere Italia

Enrico De Maio, già Ambasciatore d'Italia in Pakistan

Cristina Giudici, giornalista Il Foglio

Miodrag Lekic, già Ambasciatore della Jugoslavia in Italia

Paolo Liguori, Direttore Tgcom

Maurizio Scelli, già Commissario Straordinario Croce Rossa Italiana

Conduce Sandro Provvisionato, giornalista Tg5, curatore di “Terra!”

Teatro Comunale



Ore 18,30 - Il racconto delle catastrofi

Invadenza e testimonianza: i media di fronte alle tragedie.

Intrvengono

Guido Bertolaso, Direttore Dipartimento Protezione Civile e Commissario Straordinario Emergenza terremoto

Davide Bennato, Professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi - l'Università di Catania

Vanni Biordi, speaker Radio L'Aquila 1

Lorenzo Del Boca, Presidente Ordine Nazionale Giornalisti

Clemente Mimun, Direttore Tg5

Mario Morcellini, Preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione - Università “La Sapienza”, Roma

Luigi Vicinanza, Direttore de “Il Centro”

Conduce Lao Petrilli, giornalista Rds e SkyTg24

Auditorium



Ore 20, 00 - Il libro dell'aperitivo

Lettura di Vanni De Lucia da “Il cecchino e la bambina” di Franco di Mare, alla presenza dell'autore

Corte di Palazzo Cherubini



Ore 22,00 - Storie in 35mm

Il critico cinematografico Gianni Canova presenta il reportage nel cinema e dialoga con il regista Marco Risi e lo sceneggiatore Andrea Purgatori a proposito del loro recente film “Fortapàsc”. Seguirà la proiezione del film.

Teatro Comunale



Ore 22,00 - Note ai margini di una tragedia

Proiezione del reportage “Play it again, New Orleans” realizzato da Franco di Mare e Renzo Arbore a sei mesi dal terribile uragano Katrina. Il reportage racconta della tragedia che ha travolto la città del jazz, e dell'orgoglio e della determinazione a ricominciare di tanti musicisti che hanno vissuto sulla propria pelle la fine di un mondo. Il reportage sarà preceduto dallo slide show “Katrina Aftermath” di Kadir Van Lohuizen presentato da Paolo Pellegrin

Auditorium



Ore 24,00 - Il libro del comodino

Lettura di Vanni De Lucia dal libro “Anni di piombo” di Sandro Provvisionato, alla presenza dell'autore.

Corte di Palazzo Cherubini



SABATO 20 GIUGNO 2009





Ore 15,30 - Il razzismo è ancora un tabù?

Riflessione sul tema della pelle come fattore di identità e di diversità razziale.

Intervengono:

Alberto Abruzzese, Sociologo della comunicazione - IULM Milano

Padre Giulio Albanese, fondatore Missionary Service News Agency

Matteo Fraschini Koffi, giornalista

Giovanni Porzio, inviato speciale Panorama

Edrissa Sanneh, “Idris”, opinionista

Conduce:

Piero Sansonetti, direttore “L'Altro”

Teatro comunale



Ore 15,30- Raccontare le crisi umanitarie: obbligo o passione.

Una riflessione sull'impegno nel raccontare e tenere viva l'attenzione sulle emergenze umanitarie spesso dimenticate dai media.

Intervengono:

Sergio Cecchini, responsabile Comunicazione di Medici Senza Frontiere

Arturo Diagonale, direttore “L'Opinione”

Monica Maggiori, inviato Tg1

Claudio Martelli, autore

Gian Micalessin, reporter free lance

Gianni Pennacchi, Il Giornale

Conduce Aldo Forbice, “Zapping” Radio1

Auditorium



Ore 18,30 - Il DNA della cronaca nera

Nuove e vecchie tecniche investigative si confrontano con il giornalismo sulla scena del crimine.

Francesco Bruno, criminologo, neurologo e psichiatra, docente di Psicopatologia forense e Criminologia

Luigi De Biase, Il Foglio

Marco Strano, criminologo, esperto di psicologia investigativa e criminal profiling

Fabio Tamburini, Tg5

Conduce Paolo di Giannantonio, Tg1

Teatro comunale



Ore 18,30 - La satira oltre il reportage

Dove non arrivano reportage e cronaca spesso riescono la satira, il fumetto e telecamere “irregolari”.

Jimmy Ghione, Striscia la notizia

Giulio Golia, Le Iene

Vincino, vignettista

Conduce Lirio Abbate, Ansa

Auditorium



Ore 18,30 - L'Europeo legge L'Europeo

Valeria Palombo, caporedattore de L'Europeo, e Sonia Grandis, regista e docente del

Conservatorio di Milano leggono articoli de L'Europeo, da Alberto Moravia a Oriana Fallaci, passando per Giorgio Bocca. Laura Stella eseguirà brani di musica classica al violoncello.

Teatro Ravasco



Ore 20, 00 - Il libro dell'aperitivo

Lettura di Vanni De Lucia dal libro “Afghanistan, ultima trincea” di Gian Micalessin, alla presenza dell'autore.

Corte di Palazzo Cherubini



Ore 22,00 - Tre uomini di parola

Vanno in scena, ma rigorosamente a braccio e senza copione, le parole e le note che intercorrono tra Luigi Maieron e la sua band, lo scrittore Mauro Corona e il giornalista Toni Capuozzo.

Piazza dei Duchi d'Acquaviva



Ore 24,00 - Il libro della mezzanotte

Lettura di Vanni De Lucia dal libro “I faraoni” di Aldo Forbice, alla presenza dell'autore.

Corte di Palazzo Cherubini





DOMENICA 21 GIUGNO 2009



Ore 15,30 - Il reporter totale

Giornalista, fotografo, operatore: mestieri che si intrecciano, a volte nella stessa persona.

Intervengono:

Uli Reinhardt, Agenzia Zeitenspiegel

Fabio Chiucconi, Tg2

Alfredo Macchi, Tg4

Conduce Giovanni Porzio, inviato speciale Panorama

Auditorium





Ore 15,30 - Il passato che non passa: le grandi firme del Corriere della Sera

Toni Capuozzo (Tg5 - “Terra!”) e Alberto Negri (Il Sole 24 Ore) dialogano con Lorenzo Cremonesi (Corriere della Sera) sul suo libro Dai nostri inviati da cui Vanni De Lucia farà qualche lettura.

Teatro Ravasco



Ore 16,30-18,00 - Il reportage al tempo del web 2.0

Beppe Severgnini (Corriere della Sera) ne discute con Alessio Vinci (Matrix)

Teatro Comunale



Ore 18,00 - Incontro con Nicola Piovani

Il Maestro Premio Oscar incontra il pubblico prima del concerto delle ore 22,00.

Auditorium



Ore 19,00 - La pelle dei media

Riflessione conclusiva sulla realtà e sul futuro del reportage attraverso il confronto di giornalisti di rappresentative testate nazionali e internazionali

Intervengono:

Silvia Aloisi, Reuters

Pino Buongiorno, Panorama

Roberto Delera, Vanity Fair

Rachel Donadio, New York Times

Daniele Protti, Direttore L'Europeo

Barbara Schiavulli, L'Espresso

Karl Stagno Navarra, Al Jazeera

Conduce Giovanni Porzio, inviato speciale Panorama

Auditorium



Ore 20, 00 - Il libro dell'aperitivo

Lettura di Vanni De Lucia dal libro “Il turbante e la corona” di Alberto Negri, alla presenza dell'autore.

Corte di Palazzo Cherubini



Ore 22,00 - Cerimonia di premiazione del Premio Città di Atri per il Reportage

Concerto del Maestro Nicola Piovani

Piazza dei Duchi d'Acquaviva









17/06/2009 11.22