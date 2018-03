L’IndieRocket Festival 2009 per L’Aquila

PESCARA. Il 27 e 28 giugno 2009 torna l'IndieRocket Festival, al parco dell'ex Caserma Di Cocco di Pescara.



La sesta edizione dell'IndieRocket Festival è all'insegna di una grande causa, contribuire alla ripresa delle attività delle associazioni culturali dell'Aquila e delle zone limitrofe colpite dal terremoto del 6 aprile scorso.

Il ricavato ottenuto dagli ingressi a sottoscrizione libera e dell'attività del bar verrà devoluto alle associazioni culturali partner, che lo utilizzerà per la realizzazione di eventi culturali e/o iniziative sociali da svolgersi sul territorio aquilano.

In programma nuovi importanti nomi della scena musicale italiana e internazionale (Poni Hoax, zZz) e band internazionali quali the Cesarians e Publicist, conosciute e amate dal pubblico di IndieRocket e dei club pescaresi, che da anni hanno sposato in pieno gli obiettivi del Festival e che si sono mostrate entusiaste di esibirsi per l'Aquila.

Tra i nuovi servizi offerti dal Festival IndieRocket, ci saranno navette non solo da e per L'Aquila (servizio gratuito per i ragazzi delle zone terremotate; fermate a pagamento ad Avezzano e Sulmona), ma anche da San Benedetto del Tronto (fermate a Giulianova, Teramo, Roseto, Pineto) e da Termoli (fermate a Vasto, Lanciano, Ortona), al costo di 5 euro al giorno (comprensivo di andata e ritorno).



27 giugno parco ex Caserma Di Cocco

Matinée

Santo Nada

Spiritual Front

Liquid Laughter Lounge Quartet (Ger)

The Cesarians (Uk)

Ardecore

Wood-oo area: Guido Savini, Shirt vs T-Shirt



28 giugno parco ex Caserma Di Cocco

Calin (Fra)

Low Frequency Club

Lazer Crystal (Usa)

Did

Publicist (Usa)

zZz (Ola)

Poni Hoax (Fra)

Wood-oo area: Guglielmo Mascio, Fabrizio Mammarella