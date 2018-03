Avezzano. Il 30 maggio Harmonia presenta Progetto Passato Prossimo

AVEZZANO. Sabato 30 maggio col nome Progetto Passato Prossimo partirà una nuova tappa della stagione musicale a firma dell'associazione Harmonia Novissima. Appuntamento al Castello Orsini di Avezzano a partire dalle ore 21.00.

PPP è un ciclo di prestigiosi appuntamenti che avranno come tema centrale la musica del novecento e dei nostri giorni, soprattutto nei suoi rapporti con la letteratura, la poesia ed il cinema.

All'esordio, il 30 maggio, verranno proposti due importanti opere del secolo scorso. Prima il Pierrot Lunaire, quasi un melodramma da camera, composto da Arnold Schonberg nel 1912 su 21 poesie-quadri del poeta simbolista belga Albert Giraud. In secondo luogo le Tre Canzoni di William Shakespeare di Igor Strawinsky scritte nel 1953.

L'esecuzione verrà affidata alla voce di Anna Clementi, celebre mezzosoprano, ed al Campus Project Ensemble di Bologna, diretti dal compositore di fama Flavio Emilio Scogna, direttore dell'Ensemble Contemporaneo di Santa Cecilia.

Il Pierrot Lunaire, che porta il sottotitolo di “Tre volte sette poesie di Albert Giraud”, è una raccolta di Lieder per piccolo ensemble musicale e per voce recitante, scritta dal compositore viennese negli anni della decadenza dell'impero asburgico. È un periodo importante per la musica nel quale l'espressionismo precede di poco il grande salto verso l'atonalità, da Schoenberg stesso teorizzata e messa in pratica.

Le Tre Canzoni di William Shakespeare furono invece composte per mezzosoprano, flauto, viola e clarinetto nel 1953 dal compositore russo, poi statunitense nel 1945, Igor Strawinsky. Quest'ultimo a differenza di Schoenberg fu un neoclassico e su questo genere scrisse un numero impressionante di opere da risultare il compositore più copioso e geniale di tutto il novecento.

I tagliandi di ingresso all'iniziativa hanno un costo di dieci euro. Cinque euro invece i ridotti per studenti fino a 25 anni e per gli abbonati alla stagione musicale di Harmonia Novissima.



20/05/2009 10.27