Gianni Morandi in Abruzzo per gli sfollati

CHIETI. Si chiama “Un sorriso per L'Aquila” il concerto che Gianni Morandi dedica ai terremotati dell'Aquila. Lo spettacolo si terrà in due date consecutive, 23 e 24 maggio all'interno del teatro tenda, allestito dal suo stesso staff nel piazzale dello stadio Angelini di Chieti Scalo.L'incasso sarà devoluto alle popolazioni terremotate per opere di necessità.Il cantante ha già visitato nei primissimi giorni del sisma, accompagnato dalla Presidente Stefania Pezzopane, le tendopoli di Acquasanta, Cansatessa, S.Gregorio e Assergi. Alla Provincia ha voluto affidare 800 biglietti gratuiti da distribuire agli sfollati che vorranno assistere alla serata del 24 maggio. La Provincia inoltre, grazie alla collaborazione dell'ARPA, ha riservato 8 pullman al trasporto gratuito di andata e ritorno di coloro che dall'Aquila vorranno recarsi al concerto.Sono tutti posti di tribuna e possono essere prenotati telefonando al 3493082620.«Ringrazio Gianni Morandi per l'incoraggiamento e la sensibilità mostrata nei nostri confronti che non è rimasta solo alle parole, come dimostra la sua generosa iniziativa» – ha commentato Stefania Pezzopane – «Invitiamo gli aquilani a partecipare numerosi al concerto a noi dedicato per spezzare la terribile tensione di queste settimane e concedersi un momento di distrazione e di ritrovo. E ringraziamo fin d'ora tutti coloro che acquisteranno il biglietto per contribuire alla ricostruzione e al conforto delle zone colpite dal disastro».19/05/2009 16.09