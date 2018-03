Festa del 1° maggio tra L’Aquila e Pescara

ABRUZZO. Si svolgerà a L'Aquila la festa di Cgil, Cisl e Uil per il 1° maggio.La manifestazione inizierà alle ore 10,00 sul piazzale antistante la Scuola della Guardia di Finanza in località Coppito (AQ) e si concluderà intorno alle ore 11,30.«L'Aquila deve tornare a vivere con tutta la sua storia, la sua cultura, le bellezze architettoniche ed artistiche, i posti di lavoro pubblici e privati», dicono i sindacati.Ma si inizia già da oggi, 30 Aprile. Alle 16.00 si alterneranno sul palco: Yelly African Ndiguel & Ratablò, i Baobab international orchestra, i Train de vie.Si prosegue il 1° Maggio dalle ore 15.00 con: Crifiu, Kamafei, Terranima, Maneka', I Pizzica Salentina, Mal&Ppeggio.Durante le due giornate parteciperanno anche i Marlene Kuntz, Ascanio Celestini.A Pescara invece concerto in piazza Salotto. A partire dalle ore 17.00 saliranno sul palco alcune giovani band pescaresi che hanno superato un casting al teatro Massimo.Sono i Taxxxi, Latoscuro, Punkina gnr, Megomilla, Fabulous wood, Emany brandolino, Luza, Rinaldi thirco, Chico latino.A questi gruppi si aggiungono i Doppio Malto che hanno partecipato a Una Voce per Sanremo nel 2006 e Giacomo Serafini che ha partecipato al Festival di Sanremo di quest'anno. Il concerto sarà concluso da Antonello Persico che proporrà il repertorio di Fabrizio De Andrè.30/04/2009 16.55