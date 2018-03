A L'aquila un "nuovo cinema Paradiso"

L'AQUILA. Durante lo spettacolo tenuto ieri a Roma presso l'Auditorium della Conciliazione, sono stati raccolti 371 mila 520 euro da devolvere all'Accademia dell'Immagine dell'Aquila.La serata, condotta da Serena Dandini, con il 'Trio medusa' e Laura Delli Colli, e' servita a raccogliere fondi da destinare alle attività e alla ricostruzione dell'Accademia dell'Immagine. Dall'organizzazione ringraziano per la collaborazione spontanea e gratuita di enti pubblici, per i contributi privati e in particolare per il supporto della Regione Lazio e della direzione dell'Auditorium della Conciliazione, oltre a Rai International per le riprese.Il progetto, 'Adottiamo l'Accademia dell'Immagine dell'Aquila', vede coinvolti nella raccolta fondi numerosi artisti, tra cui Oscar Ennio Morricone, Vittorio Storaro, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gabriella Pescucci, Milena Canonero, Paola Cortellesi, Michele Placido, Kim Rossi Stuart, Valerio Mastandrea, Massimo Ghini, Raoul Bova, Alessandro Gassman, Piera Degli Esposti, Dacia Maraini, Riccardo Milani, Neri Marcore' e Carolina Crescentini, ma le adesioni si estendono di giorno in giorno.«Si tratta del primo passo di un più ampio progetto - dicono dall'organizzazione - e stiamo valutando le prossime iniziative da intraprendere. Con il live show di ieri sera, per la prima volta l'intera comunità dello spettacolo italiano testimonia concretamente la solidarietà umana ed artistica».Tra i sostenitori: la Direzione Generale per il Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali; la Sony Pictures, i produttori e il cast del film 'Angeli e Demoni'; la Titanus di Guido Lombardo; la Taodue di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt; la Publispei di Carlo Bixio; Emy De Sica e Sergio Nicolai per l'archivio fotografico personale di Vittorio De Sica.23/04/2009 9.11