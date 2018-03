50 big della musica itliana incidono singolo per l’Abruzzo di "domani"

ROMA. Oltre 50 big della musica italiana per i terremotati dell'Abruzzo.Capitanati da Jovanotti e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, che in tre-quattro giorni sono riusciti a organizzare l'iniziativa, dietro la quale c'é la Sugar di Caterina Caselli.Gli artisti si sono alternati ieri alle Officine Meccaniche, lo studio di registrazione di Mauro Pagani, a Milano, per incidere “Domani”, un brano che uscirà nella prima settimana di maggio in versione digitale per Itunes e in versione cd singolo, i cui proventi saranno devoluti alle popolazioni colpite dal sisma.Una canzone corale, scritta dallo stesso Pagani, che è anche produttore del brano, interpretata da star del calibro di Ligabue, Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Claudio Baglioni, Tiziano Ferro, Elisa, Franco Battiato, Cesare Cremonini, Francesco Renga, Piero Pelù, Gianluca Grignani, Morgan, Carmen Consoli, Nek, Luca Carboni, Elio e le Storie Tese, Giusy Ferreri, Antonello Venditti, Fabri Fibra, J-Ax, Max Pezzali, Caparezza, Al Bano, Massimo Ranieri, Samuele Bersani, Pacifico, Mango, Ron, Roy Paci, Frankie Hi-Nrg, i Negramaro, ai quali dovrebbe unirsi anche Ivano Fossati.Una iniziativa che ricorda molto quella di metà anni '80 in favore dell'Africa o quella organizzata da decine di artisti di calibro mondiale sfociat poi nella canzone “we are the world”.22/04/2009 8.15