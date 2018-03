Concerto dei Nomadi a Modena per l’Abruzzo

MODENA. Sabato 25 aprile al Palapanini di Modena, a partire dalle ore 21, i Nomadi terranno un concerto straordinario in favore delle popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo.L'ingresso allo spettacolo sarà ad offerta libera.L'incasso della serata sarà interamente devoluto al Nomadi fans club “un giorno insieme” di Sulmona (Pro loco Sulmona, presieduto da Vincenzo Bisestile).Il denaro sarà consegnato all'indomani dell'evento, affinche' venga destinato «con urgenza» alle iniziative dedicate a chi e' in stato di necessita'.«Abbiamo voluto muoverci subito, sull'onda emotiva che rende tutti più attenti e vicini alle popolazioni colpite – spiega Beppe Carletti dei Nomadi -, per questo abbiamo pensato di contribuire facendo quel che sappiamo fare: suonare. In Abruzzo c'è un fan club dei Nomadi molto ben organizzato che canalizzerà il denaro raccolto nel modo migliore; siamo legatissimi a quei luoghi dove abbiamo suonato molto spesso. Ci è sembrato il momento migliore per fare la nostra parte, chiedendo il sostegno degli amici di Radio Bruno, enti e istituzioni. Se ognuno darà qualcosa, tutti avranno il necessario. L'offerta è libera e chiedo generosità da parte di chi verrà al concerto: la nostra musica è solo un pretesto, un veicolo in più per stimolare la volontà di aiutare chi è in difficoltà».17/04/2009 12.25