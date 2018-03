Il brodetto di pesce alla vastese in tv

VASTO. Le telecamere di “Sapori d'autore”, la trasmissione televisiva in onda su 7 Gold sono state stamane a Vasto per assistere alla preparazione del “brodetto di pesce alla vastese”, il prelibato piatto tipico della nostra città per la promozione del quale, il prossimo giugno, in occasione del mese del brodetto, l'Assessorato al Turismo sta organizzando una serie di eventi.Ogni settimana, la domenica sera alle 18, “Sapori d'autore” guida i telespettatori di regione in regione, dando voce al territorio e ai protagonisti di quel caleidoscopio di diversità che è il mondo della enogastronomia italiana, fondamentale valore aggiunto dell'offerta turistica nazionale.Per la circostanza quello di oggi è stato un viaggio nella nostra città alla scoperta del brodetto e dei suoi sapori.La trasmissione, sarà condotta in studio da Elisabetta Del Medico e dagli inviati Laura Sottili, Sergio Vastano, Fabrizio Nonis, Paolo Lauciani con la partecipazione di Franco Oppini.A giugno, il brodetto di pesce alla vastese, piatto tipico della nostra cucina marinara, diventerà il re indiscusso della tavola, servito nelle fumanti terrine di coccio in tutti i ristoranti della città ad un prezzo promozionale unico.L'Amministrazione Comunale sta promuovendo l'evento in tutte le fiere.Dopo Lugano, Milano e Roma, sarà presente questo fine settimana a Vicenza ed il prossimo a Napoli.Alla cucina, come ha tenuto a sottolineare questa mattina l'assessore al Turismo Nicola Del Prete, nel mese di giugno si abbineranno eventi culturali, mostre e manifestazioni per riscoprire l'essenza delle tradizioni locali, la cosiddetta “vastesità”.«Alla vigilia della terza edizione di questa manifestazione – ha aggiunto l'Assessore – stiamo investendo risorse e conoscenze per promuoverla a livello nazionale perché possa contribuire alla promozione turistica della nostra città».25/03/2009 16.43