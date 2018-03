Giuliana De Sio a teatro con "Il Laureato"

TERAMO. La Stagione di Prosa organizzata dalla Società della Musica e del Teatro “Primo Riccitelli” presenta mercoledì 18 e giovedì 19 marzo alle ore 21 e venerdì 20 alle ore 17 al Teatro Comunale di Teramo lo spettacolo “Il laureato”.Giudith Robinson, affascinante, lontana, estranea al mondo che vive intorno a lei, persa nell'alcool, vaga in una sorta di periferia dell'esistenza, come in un acquario popolato da creature che si lasciano vivere, lei sola della sua specie.Il sollievo della fuga, possibile solo in fondo al bicchiere, sembra placare la claustrofobia del conformismo che il vento dei pieni anni '60 tenterà di spazzare via.Anche il giovane Benjamin Braddock, da poco laureato, indifferente ai progetti che i genitori sognano per lui, ha smania di novità e la differenza di età tra i due non argina il caso che li porterà ad essere amanti.Comincia per loro un confronto di solitudini senza implicazioni sentimentali fino a che Elaine, figlia di lei, entra come terzo incomodo in un rapporto già anomalo che il destino tinge ora di assurdo.La musica di Simon e Garfunkel dell'edizione cinematografica con Ann Bancroft e Dustin Hoffman puntellano di struggente evocazione la vita di Mrs Robinson-Giuliana De Sio in questa edizione teatrale, già accolta con successo sulle scene di Londra e Broadway.18/03/2009 9.46