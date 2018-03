Turismo: su Marcopolo speciale dedicato a montagna abruzzese

ABRUZZO. La città dell'Aquila e il territorio della provincia con la loro offerta turistica saranno al centro delle due puntate televisive di Week-end, rotocalco settimanale in programma tutti i sabato alle ore 20.30 sul canale satellitare Marcopolo, canale 414 della piattaforma Sky.

L'emittente del Gruppo Sitcom, che cura essenzialmente l'informazione turistica e che negli ultimi anni ha conquistato importanti fette di mercato televisivo e di comunicazione, ha deciso di portare le sue telecamere sulla montagna abruzzese, in particolare quella della provincia aquilana che rimane la più affascinante sotto il profilo dell'offerta turistica, e poi, successivamente, nella città dell'Aquila in grado di garantire un'offerta turistica culturale invidiabile.

Le due puntate del programma di Marcopolo sono state girate su interessamento dell'assessore al Turismo, Mauro Di Dalmazio. «All'emittente televisiva- spiega l'assessore al Turismo - abbiamo subito indicato le grandi potenzialità dell'offerta turistica di montagna dell'Abruzzo aquilano, quasi a voler mettere il sigillo ad una stagione invernale eccezionale che ci ha permesso di mantenere quote di mercato nonostante la grande crisi economica. Allo stesso modo abbiamo suggerito di scrutare il fascino di una città storica e culturale com'è L'Aquila. Mi sembra - conclude Di Dalmazio - che l'Abruzzo anche in questo caso abbia fatto una bella figura e mi pare che il canale turistico del Gruppo Sitcom rappresenti un'occasione da non farsi sfuggire».

Le due puntate di Week-end sono state registrate a Roccaraso con il suo comprensorio sciistico, nell'area protetta del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e zone limitrofe ed infine nella città dell'Aquila.

Dopo l'esordio di domani sera alle ore 20.30, gli speciali di Marcopolo sull'Abruzzo andranno in replica durante tutta la settimana, così da coprire, come da prassi nei canali satellitari, tutte le fasce orarie per permettere una più completa informazione ai telespettatori.

14/03/2009 9.58