High School Musical a Teramo

Arriva martedì 10 marzo al Teatro Comunale di Teramo ore 21 la prima produzione ufficiale di musical Disney mai rappresentata in Italia.High School Musicalrappresenta un'occasione da non perdere per tutti i fan del film e per tutti coloro che amanol'entusiasmo e il coinvolgimento di uno spettacolo dal vivo. Il musical della Compagnia della Rancia, diretto da Saverio Marconi con la regia associata di Federico Bellone, è la completa trasposizione teatrale del film che ha già sbancato i botteghini di tutto il mondo; il pubblico dei più giovani si scatena al ritmo di tutte le famosissime canzoni originali del primo Disney Channel Original Movie, completamente tradotte in italiano e cantate dal vivo, più due brani composti appositamente per la versione teatrale.Il “fenomeno” High School Musical è planetario: nella versione televisiva è stato seguito da 250milioni di spettatori; 6 canzoni su 12 hanno ottenuto il disco d'oro, e l'uscita, per la prima volta nelle sale cinematografiche, di “High School Musical 3 – Senior Year”, il terzo capitolo della serie distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures Italia, è stata accolta da un entusiasmo senza precedenti.22 giovanissimi interpreti, già entrati nel cuore di bambini e ragazzi italiani, danno vita alla storiairresistibile di High School Musical, che vede al centro della vicenda il personaggio di Troy Bolton(Jacopo Sarno), popolarissimo capitano della squadra di basket scolastica, e quello di GabriellaMontez (Denise Faro), studentessa “genio” nelle materie scientifiche. Tra mille difficoltà e con l'aiuto dei loro amici, Chad Danforth (Salvo Vinci) e Taylor McKessie (Maria Dolores Diaz), i due ragazzi inseguono un sogno: diventare protagonisti del musical della scuola, sfidando gli antagonisti Sharpay (Valentina Gullace) e Ryan Evans (Raffaele Cutolo).09/03/2009 10.05