A Teramo concorso di fotografia.

Entro il 30 ottobre si potranno presentare le domande per partecipare al concorso fotografico "Le donne che lavorano... le donne che decidono".

Il concorso, organizzato dal comitato per la promozione dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Teramo organizza è aperto a tutti i fotoamatori che potranno partecipare con fotografie analogiche o digitali, è articolato nelle sezioni juniores e adulti, prevede l'assegnazione di tre premi per categoria. Copia del bando di concorso e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili all'indirizzo:[url=http://www.camcom.te.it/impresa/concorsofotografico/index.htm]a questo indirizzo[/url]

Per ulteriori informazioni: Camera di Commercio Teramo – Comitato per l'Imprenditorialità Femminile – Tel. 0861.335256 (Sig.ra Catia Durante)