Il lancio della scarpa. Anche Aracu e Di Stanislao vittime… delle Iene

LE IENE. Sabatino Aracu (Pdl) e Augusto di Stanislao (Idv) sono stati vittime delle Iene.Ai due deputati abruzzesi è stato lanciato una scarpa (di gomma piuma) nel corso di una intervista (finta) con Sabrina Nobile delle Iene.Aracu ha sorriso divertito, impassibile, invece, Di Stanislao.L'intento delle Iene era quello di far allenare i politici italiani alla possibile eventualità di un lancio della una scarpa, dopo l'episodio avvenuto ai danni di Bush e del leader cinese.«E' ormai diventata una moda e anche in Italia potrebbe dilagare in un periodo di crisi come questo. Bush ha risposto con prontezza ma gli italiani saranno pronti?» si è chiesta la Nobile.E così fuori dal Parlamento l'inviata del programma di Italia 1 si è presentata con un complice. Mentre l'intervistatrice poneva domande il complice- cittadino gridava “tutte chiacchiere” per poi lanciare lo scarpone.«Grazie per la scarpata, vi ho fatto divertire», ha detto divertito Aracu.Più impassibile Di Stanislao, colpito in testa.28/02/2009 12.24